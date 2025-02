Manchester United in Roma proti velikanoma iz Baskije

V Nyonu je danes potekal tudi žreb osmine finala lige Europa. V tekmovanju ni več kluba, ki bi se lahko pohvalil s slovenskim legionarjem. Za enega izmed vrhuncev bosta poskrbela Manchester United in Real Sociedad, Roma se bo udarila z Athleticom Bilbaom, Jose Mourinho bo s Fenerbahčejem skušal izločiti Rangers, AZ Alkmaar se bo spopadel s Tottenhamom, Eintracht Frankfurt pa z nizozemskim velikanom Ajaxom.

Roma, Bodö/Glimt, FCSB Bukarešta, Alkmaar, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Fenerbahče in Ajax so si zagotovili nastop v osmini finala po kvalifikacijskih tekmah v četrtek.

Že pred tem so si napredovanje neposredno zagotovili Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos in Rangers, ki so bili v rednem delu tekmovanja uvrščeni na prvih osem mest.

Prve tekme osmine finala bodo na vrsti 6. marca, povratne pa 13. marca.