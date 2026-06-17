Boj za evropske milijone: lani uničil sanje Olimpiji, letos grozi Celjanom

Slovenski nogometni prvak Celje bo danes malce po 12. uri izvedel ime tekmeca, s katerim se bo pomeril v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Evropska nogometna zveza (Uefa) je na dan žreba že tradicionalno skrčila seznam mogočih tekmecev. Med njimi po moči izstopajo švicarski prvak Thun, madžarski prvak Györ, romunski prvak Universitatea Craiova in kazahstanski prvak Kairat Almaty, ki je lani uničil sanje o ligi prvakov ljubljanski Olimpiji, nato pa se senzacionalno prek Celtica uvrstil med evropsko elito.

V knežjem mestu ne skrivajo visokih ciljev. Po dveh zaporednih prebojih v glavni del konferenčne lige želijo pri slovenskem prvaku napraviti še korak naprej. Zaradi visokega koeficienta se jim je uresničila prva želja, saj bodo preskočili prvi krog kvalifikacij. To pomeni, da bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Če bodo torej poleti v Evropi preskočili zgolj eno oviro, si bodo že zagotovili najmanj nastop v konferenčni ligi. Če bodo uspešni dvakrat, bodo zaigrali v ligaškem delu lige Europa, če bi v kvalifikacijah izločili kar tri tekmece zapored, bi v Celju jeseni odmevala veličastna himna lige prvakov, slovenski prvak pa bi zaslužil ogromno bogastvo.

Vitor Campelos bo Celjanom skušal zagotoviti dolgo evropsko jesen. Foto: Jure Banfi

Danes bodo Celjani, ki jih vodi Portugalec Vitor Campelos, izvedeli ime tekmeca v drugem krogu kvalifikacij. Kot nosilci so se lahko izognili nekaterim zelo neugodnim tekmecem (na primer Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Omonia Nikozija …), vseeno pa bi jih lahko na začetku evropske poti čakal zahteven tekmec.

Ko je Evropska nogometna zveza pred žrebom nastopajoče v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov razdelila v dve skupini, je seznam morebitnih tekmecev znižala na 11. Marsikaj bo odvisno tudi od razpleta prvega kroga kvalifikacij. S kom vse bi se torej lahko pomerili Celjani?

Kairat je lani v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil škotski Celtic. Foto: Reuters

Na seznamu mogočih tekmecev po moči izstopajo švicarski prvak Thun, madžarski prvak Györ, romunski prvak Universitatea Craiova in kazahstanski prvak Kairat Almaty, ki je lani uničil sanje o ligi prvakov ljubljanski Olimpiji, nato pa se senzacionalno prek Celtica uvrstil med evropsko elito.

Ples kroglic se bo na sedežu Uefe v Nyonu začel ob 12. uri.