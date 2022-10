Zlata žoga iz rok Francoza Francozu: Najboljši je Karim Benzema

V Parizu so podelili najprestižnejše nagrade v svetu nogometa. Novi lastnik zlate žoge je Francoz Karim Benzema. Član Reala Madrida je prestižno nagrado prejel iz rok rojaka Zinedina Zidana, ki je leta 1998 kot zadnji Francoz osvojil zlato žogo. V ženski konkurenci je drugo zlato žogo zapored prejela Alexia Putellas. Najboljši klub za sezono 2021/22 je Manchester City, nagrada za najboljšega vratarja je pripadla Thibautu Courtoisu , za strelca pa Robertu Lewandowskemu. Med nagrajenci sta bila tudi Sadio Mane in Gavi.

Po lanskem izboru prejemnika zlate žoge, ki je še dolgo dvigoval prah, saj ni manjkalo kritikov, prepričanih, da bi si bolj kot Argentinec Lionel Messi priznanje zaslužil Poljak Robert Lewandowski, v prejšnji sezoni še strelski kralj Bayerna in nemške bundeslige, so se pri francoski reviji France Football odločili za spremembo. Napočilo je novo obdobje, saj v izboru niso več upoštevali predstav v vsem koledarskem letu, ampak le v sezoni 2021/22.

Karim Benzema je prvi Francoz po Zinedinu Zidanu, ki je osvojil prestižno priznanje. Foto: Reuters

Ker so upoštevali le dosežke v prejšnji sezoni, ne pa v koledarskem letu 2022, je za velikega favorita za osvojitev priznanja veljal Karim Benzema, ki je v prejšnji sezoni navduševal z zadetki tako v ligi prvakov kot tudi španskem prvenstvu, beli baletniki pa so šli do konca v obeh tekmovanjih. Francoz je na slavnostni prireditvi, ki sta jo povezovala Sandy Héribert in Didier Drogba, na koncu tudi osvojil zlato žogo. To je prva zlata žoga za 34-letnega napadalca Real Madrida, prejel jo je iz rok zadnjega francoskega prejemnika te nagrade Zinedina Zidana.

Za uvod gala prireditve, ki jo je z je z "Nessun dorma" odprl Andrea Bocelli, so podelili nagrado Kopa za najboljšega perspektivnega nogometaša. Prejel jo je član Barcelone Gavi. Novost Zlate žoge je nagrada Socrates, namenjena je nogometašu, ki spodbuja socialno integracijo, se zavzema za pomoč prikrajšanim in ogroženim skupinam ter žrtvam. Pripadla je napadalcu Bayerna Sadiu Manéju.

Robert Lewandowski je prejel nagrado za najboljšega strelca. Foto: Reuters

Lovoriko Gerda Müllerja za najboljše strelca je znova osvojil Poljak Robert Lewandowski.

Nagrado za najboljši klub je prejel Manchester City.

Courtois najboljši vratar, Oblak osmi Thibaut Courtois je najboljši vratar. Foto: Reuters

Priznanje Leva Jašina za najboljšega vratarja je prejel Belgijec Thibaut Courtois, ki je pomagal Realu do španskega in evropskega naslova.

Med desetimi nominiranci je bil ponovno Jan Oblak. Trenutno poškodovani čuvaj mreže Atletica, na sobotni tekmi v Bilbau si je poškodoval ramo, je po lanskem tretjem mestu tokrat končal na osmem.

Druga zlata žoga za Alexio Putellas

Zlata žoga v ženski konkurenci je še drugič zapored pripadla nogometašici Barcelone Alexii Putellas. Španka okreva po poškodbi križne vezi desnega kolena, zaradi katere je morala izpustiti poletno evropsko prvenstvo. Zlato žogo je še drugo leto zapored prejela Alexia Putellas. Foto: Reuters

Konec vladavine serijskih zmagovalcev: brez Messija, Ronaldo šele 20. Ronaldo je zasedel 20. mesto. Foto: Reuters

Na seznamu ni bilo nekaterih velikih imen svetovnega nogometa. Na primer sedemkratnega dobitnika Messija, ki v svoji prvi sezoni pri PSG ni ponovil statističnih presežkov, s katerimi je izstopal pri Barceloni, občasno pa tudi v dresu argentinske reprezentance.

Je pa bil med kandidati že 18. Cristiano Ronaldo, ki mu je pripadlo 20. mesto, kar je izenačitev njegove najslabše uvrstitve v tekmi za zlato žogo.

Ronaldo in Messi sta osvojila 12 od 13 zadnjih zlatih žog. Njun niz je leta 2018 prekinil le Hrvat Luka Modrić, ki kandidira tudi za letošnjo nagrado.