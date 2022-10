Real v 90. minuti z bele točke potrdil premoč na el clasicu

V devetem krogu španske la lige sta pred tem neporažena in z 22 točkami izenačena na vrhu lestvice Real Madrid in Barcelona igrala el clasico. S 3:1 ga je v Madridu dobil Real, ki ima zdaj z osmimi zmagami in remijem 25 točk oziroma tri točke prednosti pred največjim tekmecem. Jan Oblak je z Atletico Madridom v soboto gostoval pri Athletic Bilbau, Škofjeločan ni dočakal konca tekme na zelenici, Madridčani pa so po zadetku Antoina Griezmanna zmagali.