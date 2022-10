Oblakov Atletico spet na zmagovalni poti, Barcelona ostaja prva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmem krogu španske lige si je Atletico Madrid z Janom Oblakom v golu vsaj nekoliko zacelil rane po bolečem porazu v ligi prvakov sredi tedna. Na domači zelenici so za peto zmago v sezoni Girono premagali z 2:1. Oba gola je zabil Angel Correa. Tri točke je v soboto zvečer osvojil tudi Real Madrid. Edini gol na tekmi z Getafejem je že v tretji minuti zabil Eder Militao. Minimalno zmago je v nedeljo z golom Pedrija dosegla tudi Barcelona, ki ima na vrhu lestvice 22 točk kot tudi Real.

Jan Oblak je moral tudi na četrti tekmi v la ligi pred domačimi gledalci po žogo v mrežo. V tej sezoni je trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno, a še nikoli na domači zelenici.

Atletico Madrid je vseeno zmagal z 2:1 in skočil na četrto mesto na lestvici. Glavne zasluge za vse tri točke pa si lahko lasti tudi Oblak, ki je v zaključku tekme dvakrat odlično posredoval. V 77. minuti je žogo po močnem strelu Aleixa Garcie odbil v vratnico, v 87. minuti pa je strel istega igralca preusmeril v kot.

Oba gola za Atletico je dosegel Angel Correa, in sicer na začetku obeh polčasov, na 2:1 pa je v 66. minuti znižal Rodrigo Riquelme. Oblak je bil ob njegovem strelu z razdalje brez moči, saj je žoga na poti do mreže zadela domačega obrambnega igralca in spremenila smer.

Pred el clasicom zmaga za Real in Barcelono

Barcelona in Real Madrid sta po osmih krogih izenačena na vrhu lestvice. Oba imata po sedem zmag in remi; Katalonci pa so spredaj, saj imajo boljšo gol razliko: 20:1 - 19:7. Edini gol je Barcelona prejela v drugem krogu 21. avgusta ob zmagi s 4:1 proti Real Sociedadu. Na drugi strani je Real Madrid prejel sedem golov.

Pred el clasicom, ki bo v soboto, 16. oktobra, bosta moštvi sredi tedna igrali v ligi prvakov; Barcelona se bo pomerila z Interjem, Real Madrid bo igral s Šahtarjem

Špansko prvenstvo, 8. krog: Petek, 7. oktober:

Osasuna : Valencia 1:2 (0:1) Sobota, 8. oktober:

Almeria : Rayo Vallecano 3:1 (3:0)

Atletico Madrid : Girona 2:1 (1:0)

Jan Oblak (Atletico) je branil celotno tekmo.

Sevilla : Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Getafe : Real Madrid 0:1 (0:1) Nedelja, 9. oktober:

Real Valladolid : Betis Sevilla 0.0 (0:0)

Cadiz : Espanyol 2.2 (1:0)

Real Sociedad : Villarreal 1:0 (1:0)

Barcelona : Celta Vigo 1:0 (1:0) Ponedeljek, 10. oktober:

21.00 Elche - Mallorca