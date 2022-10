Po štirih mesecih konec ljubezni: Mbappe želi takoj oditi

Konec ljubezni med PSG in Kylianom Mbappejem? Več tujih medijev, ki se sklicujejo na vire v pariškem klubu, piše, da si želi francoski zvezdnik januarja zapustiti Pariz, potem ko je pred štirimi meseci in pol podpisal novo pogodbo.

Kylian Mbappe je poleti podpisal novo pogodbo s klubom PSG. Lahko bi bil leta 2022 prost nogometaš, a jo je podaljšal do leta 2025. O tem ga je med drugim prepričal sam francoski predsednik Emmanuel Macron. Kljub Lionelu Messiju pa je v klubu ravno Mbappe najbolje plačani nogometaš francoskega prvoligaša in pravzaprav tudi prvi obraz ekipe. Mnogi so govorili, da bo kar Mbappe vodil kadrovanje v klubu. A le po nekaj mesecev je zgodba povsem drugačna. Več evropskih medijev, med njimi L'Equipe, goal.com pa Marca in tudi dobro obveščeni novinar za nogometne prestope Fabrizio Romano, poročajo, da si želi 23-letnik čim prej zapustiti klub. Najbolje že kar takoj januarja.

Na uradnem treningu pred tekmo lige prvakov z Benfico je bil Mbappe sicer dobro razpoložen in se je šalil s Sergiem Ramosom. Foto: Reuters Mbappe naj bi zdaj menil, da so obljube, ki mu jih je dalo vodstvo kluba, prelomljene. Prva je bila, da so na novo pogodbo napisali letnico 2025, čeprav so se dogovorili za 2024. Všeč mu ni bilo niti to, da so želeli pripeljati Roberta Lewandowskega. Sprt pa naj bi bil tudi z Neymarjem, prav tako pa ni v najboljšem odnosu s trenerjem Christophom Galtierjem. Sam meni, da nima toliko svobode v igri kot takrat, ko igra za Francijo. Statistično je sicer na začetku te sezone bolj uspešen kot lani: dal je osem golov na prvih desetih tekmah francoske lige (lani pet) in tri na prvih treh v ligi prvakov (lani enega).

PSG po pisanju Romana nima namenov, da bi Mbappeja januarja prodal. Še najmanj pa v Real Madrid, kamor si je francoski nogometaš pred podaljšanjem pogodbe že želel. Bolj verjetna bi bila tako prodaja v Liverpool.