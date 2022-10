Razočaranje za Messija, to se mu je zgodilo prvič po letu 2005

Današnji izbor bo v pariški dvorani Theatre du Chatelet, v neposrednem prenosu pa si ga bo od 19.30 (rdeča preproga) mogoče ogledati na Planet 2. Osrednja prireditev se bo začela ob 20. uri.

Poljak Robert Lewandowski se je moral lani v Parizu zadovoljiti s tolažilno nagrado, saj je bil izbran za napadalca leta. Foto: Reuters Po lanskem izboru prejemnika zlate žoge, ki je še dolgo dvigoval prahu, saj ni manjkalo kritikov, prepričanih, da bi si bolj kot Argentinec Lionel Messi priznanje zaslužil Poljak Robert Lewandowski, v prejšnji sezoni še strelski kralj Bayerna in nemške bundeslige, so se pri francoski reviji France Football odločili za spremembo. Napočilo je novo obdobje, saj v izboru ne bodo več upoštevali predstav v celotnem koledarskem letu, ampak le v sezoni 2021/22.

Manj bo tudi sodelujočih novinarjev pri izboru. Glasovali bodo lahko le še tisti iz sto najvišje uvrščenih držav na jakostni lestvici Fife v moškem oziroma 50 najboljših v ženskem nogometu. Naročeno jim je, da pri svojem izboru upoštevajo več meril. Ne le individualne predstave nogometaša v prejšnji sezoni, ampak tudi moštveni uspeh, obnašanje na igrišču in upoštevanje načel poštene igre med sezono.

Izbor najboljšega nogometaša na svetu poteka pod okriljem revije France Football že vse od leta 1956. V začetku avgusta so prireditelji izbrali širši seznam 30 kandidatov. Pri tem so novinarji France Football sodelovali s stanovskimi kolegi pri športnem dnevniku L'Equipe in izbranimi predstavniki sedme sile, ki jih je kot svojevrstni ambasador izbora Zlata žoga, lani je bil tudi voditelj prireditve v Parizu, izbral nekdanji nogometni as Didier Drogba.

Seznam 30 kandidatov za osvojitev priznanja zlata žoga:

Nogometaš Država Klub v sezoni 2021/22, zdajšnji klub z * Trent Alexander-Arnold Anglija Liverpool (Ang) Karim Benzema Francija Real Madrid (Špa) Joao Cancelo Portugalska Manchester City (Ang) Casemiro Brazilija Real Madrid (Špa), Manchester United (Ang)* Thibaut Courtois Belgija Real Madrid (Špa) Kevin De Bruyne Belgija Manchester City (Ang) Luis Diaz Kolumbija Porto (Por)/Liverpool (Ang) Fabinho Brazilija Liverpool (Ang) Phil Foden Anglija Manchester City (Ang) Erling Haaland Norveška Borussia Dortmund (Nem), Manchester City (Ang)* Sebastien Haller Slonokoščena obala Ajax Amsterdam (Niz), Borussia Dortmund (Nem)* Harry Kane Anglija Tottenham (Ang) Joshua Kimmich Nemčija Bayern München (Nem) Rafael Leao Brazilija AC Milan (Ita) Robert Lewandowski Poljska Bayern München (Nem), Barcelona (Špa)* Riyad Mahrez Alžirija Manchester City (Ang) Mike Maignan Francija AC Milan (Ita) Sadio Mane Senegal Liverpool (Ang), Bayern München (Nem)* Kylian Mbappe Francija PSG (Fra) Luka Modrić Hrvaška Real Madrid (Špa) Christopher Nkunku Francija RB Leipzig (Nem) Darwin Nunez Urugvaj Benfica Lizbona (Por), Liverpool (Ang)* Cristiano Ronaldo Portugalska Manchester United (Ang) Antonio Rüdiger Nemčija Chelsea (Ang), Real Madrid (Špa)* Mohamed Salah Egipt Liverpool (Ang) Bernardo Silva Portugalska Manchester City (Ang) Son Heung-min Južna Koreja Tottenham (Ang) Virgil van Dijk Nizozemska Liverpool (Ang) Vinicius Junior Brazilija Real Madrid (Špa) Dušan Vlahović Srbija Fiorentina (Ita)/Juventus (Ita)

Prvi favorit Benzema, Ronaldo že 18. na seznamu

Karim Benzema je pred kratkim iz rok predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina prejel priznanje za najboljšega nogometaša v prejšnji sezoni evropskih tekmovanj. Foto: Reuters Na seznamu nominirancev za zlato žogo prevladujejo nogometaši madridskega Reala, v sezoni 2021/22 evropskega in španskega prvaka, finalista lige prvakov Liverpoola in angleškega prvaka Manchester Cityja. Ker bodo upoštevani le dosežki v prejšnji sezoni, ne pa v koledarskem letu 2022, bo velik favorit za osvojitev priznanja Karim Benzema. Francoz, ki je v nedeljo zadel v polno tudi na el clasicu med Realom in Barcelono (3:1), je v prejšnji sezoni navduševal z zadetki tako v ligi prvakov kot tudi španskem prvenstvu, beli baletniki pa so šli do konca v obeh tekmovanjih.

Na seznamu pa ni nekaterih velikih imen svetovnega nogometa. Na primer sedemkratnega dobitnika Lionela Messija, ki v svoji prvi sezoni pri PSG ni ponovil statističnih presežkov, s katerimi je izstopal pri Barceloni, občasno pa tudi v dresu argentinske reprezentance. Messi je na 34 tekmah prispeval 11 zadetkov in 15 asistenc, kar je za mnoge še vedno izvrsten dosežek, a je nogometna javnost od izkušenega Argentinca, lanskega dobitnika zlate žoge, po prihodu v Pariz pričakovala odmevnejše predstave. Ostal je tudi brez vidnejšega dosežka v ligi prvakov, na koncu pa se sploh ni uvrstil vsaj med 30 kandidatov. To se mu je zgodilo prvič po letu 2005. S tem je prekinil niz 15 zaporednih uvrstitev na seznam 30 kandidatov, v katerem se je kar 13-krat prebil na stopničke in bil uvrščen med najboljši tri. Med 30 kandidati ni niti njegovega zvezdniškega soigralca Neymarja, ki je v nedeljo zvečer odločil derbi francoskega prvenstva z Marseillem (1:0).

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta pisala zgodovino izbora prejemnika zlate žoge, saj sta bila na zadnjih 13 izborih (leta 2020 ga zaradi pandemije covid-19 ni bilo) najboljša kar 12-krat. Ronaldo petkrat, rekorder Messi pa sedemkrat. Foto: Reuters

Je pa znova na seznamu Cristiano Ronaldo, ki se je lani odločil za selitev iz Torina. Pridružil se je nekdanjemu klubu v Manchestru, bil najboljši strelec Uniteda, vseeno pa ostal brez lovorik. 37-letni Portugalec se je znašel na seznamu kandidatov že 18. v karieri. Skupaj z Messijem sta osvojila 12 od 13 zadnjih zlatih žog. Njun niz je leta 2018 prekinil le Hrvat Luka Modrić, ki kandidira tudi za letošnjo trofejo.

Haalandu ne gre na roko sprememba prirediteljev

Erling Braut Haaland je v tej sezoni z naskokom najboljši strelec angleškega prvenstva. Foto: Reuters Na seznamu kandidatov sta tudi mlada asa, po napovedih mnogih predhodnika nove generacije, ki bi lahko vladala svetovnemu nogometu še mnoga leta. To sta Francoz Kylian Mbappe, edini predstavnik atomskega napada PSG, in Norvežan Erling Braut Haaland, ki mu gre v tej sezoni izvrstno. Odkar se je preselil na Otok, skoraj ni tekme, na katere se ne bi (vsaj enkrat) vpisal med strelce.

V prejšnji sezoni je razigrani Skandinavec branil še barve Borussie Dortmund. Na vseh tekmovanjih je dosegel 29 zadetkov, a zaradi zdravstvenih težav izpustil kar nekaj tekem, tako da sta ga na seznamu strelcev zasenčila tako Karim Benzema kot tudi Robert Lewandowski. Haaland tako ne bo resneje kandidiral za lovoriko. Če bi se upoštevala celotno leto 2022 in tudi njegov prispevek v dresu Manchester Cityja, bi bilo verjetno drugače.

Pedri ne bo ubranil lovorike

V Parizu bodo danes med drugim izbrali tudi najboljšo nogometašico, najboljšega mladega igralca, na seznamu končnih desetih kandidatov za priznanje kopra sicer ni zadnjega dobitnika Pedrija, ker je za Barcelono v prejšnji sezoni odigral premalo tekem (le 12 v la ligi in deset v drugih tekmovanjih). Pedri bo sicer prihodnji mesec dopolnil šele 20 let.

Seznam 30 kandidatov za osvojitev priznanja Leva Jašina:

Vratar Država Klub Alisson Becker Brazilija Liverpool (Ang) Yassine Bounou Maroko Sevilla (Špa) Thibaut Courtois Belgija Real Madrid (Ang) Ederson Brazilija Manchester City (Ang) Hugo Lloris Francija Tottenham (Ang) Mike Maignan Francija AC Milan (Ita) Edouard Mendy Senegal Chelsea (Ang) Manuel Neuer Nemčija Bayern München (Nem) Jan Oblak Slovenija Atletico Madrid (Špa) Kevin Trapp Nemčija Eintrachtz Frankfurt (Nem)

Izbrali bodo tudi najboljšega vratarja. Glavni favorit za osvojitev priznanja Leva Jašina je Belgijec Thibaut Courtois, ki je pomagal Realu do španskega in evropskega naslova.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu. Foto: Guliverimage

Med desetimi nominiranci je ponovno Jan Oblak. Trenutno poškodovani čuvaj mreže Atletica, na sobotni tekmi v Bilbau si je poškodoval ramo, je lani v glasovanju za lovoriko osvojil tretje mesto. Tako bo del slovesne prireditve, ki bo zvečer v francoskem velemestu in jo bo spremljalo na milijone nogometnih oboževalcev, tudi dolgoletni ponos slovenskega nogometa.