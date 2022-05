Za svoj obstanek bodo načrte pokvarili Olimpiji in Mariboru

"Premagati moramo Olimpijo in pridemo na tri točke. In tako imamo vse v svojih nogah," v preboj na deveto mesto, ki še ohranja upanje za obstanek v prvi slovenski ligi, verjame trener Aluminija Robert Pevnik. Z Olimpijo igrajo v nedeljo. V naslednjem krogu lahko načrte pokvarijo še Mariboru. "Za nas je to pohvala."

Na začetku marca se je Drobne poslovil s klopi Aluminija. Prvo ekipo je prevzel Pevnik, ki je pred tem delal z mladinci Aluminija. Foto: Grega Valančič/Sportida Brez predaje. Tako pred zadnjimi tremi tekmami prve slovenske nogometne lige sporoča trener zadnjeuvrščenega Aluminija Robert Pevnik. Kidričani so šest točk za devetimi Sežančani. Zadnje mesto pomeni izpad iz prve lige, predzadnje dodatne kvalifikacije. V primeru poraza Tabora s Koprom v 34. krogu bi se Aluminij z zmago v nedeljo proti Olimpiji približal na vsega tri točke zaostanka. V zadnjem krogu pa Tabor in Aluminij še igrata med sabo.

"Normalno, da verjamemo," je pogovor za Sportal začel 53-letni Robert Pevnik, ki je na začetku marca na klopi Aluminija zamenjal Oskarja Drobneta. "Smo pa odvisni od drugih. Da Koper premaga Tabor. Če se to zgodi, potem obstaja velika možnost. Mi moramo premagati Olimpijo in pridemo na tri točke. In tako imamo do konca prvenstva vse v svojih nogah." Z njim smo govorili po petkovem skupnem zajtrku trenerjev in igralcev Aluminija. Težav z motivacijo v ekipi nimajo, pravi. "Garderoba je v redu. S tem ni težave. Vsi še verjamemo. Je težja pot. Premagati moramo Olimpijo, potem gremo v Maribor. A Aluminij je letos presenetil že tako Olimpijo kot Maribor." Res je: v osmem krogu so Maribor premagali s 3:0, v 16. pa Olimpijo z 1:0.

Proti Olimpiji: Če bomo prvi zabili gol, imamo velike možnosti

Aluminij je brez ligaške zmage od novembra. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida A danes sta tako Maribor kot Olimpija drugačni ekipi z novim trenerskim štabom. Novembra je bilo v Ljudskem vrtu 3:0 za domače, Ljubljančani pa so na zadnji Drobnetovi tekmi Kidričane premagali s 6:0. Pevnik je nato na klopi Aluminija debitiral z remijem z vijoličastimi 3:3. "Olimpija igra dobro. Dobili so nov zagon po menjavi trenerja. Čim manj napak moramo narediti. Čim manj. Če bomo prvi zabili gol, imamo velike možnosti. Na vseh tekmah je Olimpija pokazala zelo dobre stvari. Pokazala pa je tudi, da je ranljiva, da se jo da premagati. Izkoristiti moramo njihove pomanjkljivosti. Potem imamo velike možnosti. Seveda pa ima Olimpija veliko individualne kvalitete. A z borbo se da to nadoknaditi."

Ko mali klubi nagajajo velikim: "Za nas je to pohvala"

Ko lani Pevnik ni opravljal vloge glavnega trenerja, je sodeloval tudi pri prenosih prve lige na Planet TV. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Čeprav je Olimpija Pevnikov nekdanji klub - zanj je tako igral kot bil trener - pa posebnih čustev v nedeljo ne bo. "Mi trenerji smo tu ali tam. Ve se, da za profesionalizem ni dodatnih emocij. Pripravljamo se kot na vsako tekmo. Igralci so motivirani, da je za trenerja manj dela. Na teh tekmah lahko igralci pokažejo, iz kakšnega testa so." Klubi iz spodnje polovice lestvice običajno res proti tistim z vrha pokažejo več. Nedavno se je po remiju z Radomljami trener Maribora Radovan Karanović pritoževal, da so manjši klubi proti njim dodatno motivirani. Aluminij bi tako lahko v zaključku lige pokvaril načrte Olimpiji v boju za Evropo in Mariboru v boju za naslov prvaka. "Za nas je to pohvala. Vsi vemo, da je Maribor velik klub za slovenske razmere, da je evropski klub. Oni morajo s tem živeti."

"Fantje trenirajo odlično, imajo veliko željo"

Preveč je bilo individualnih napak v igri, pravi Pevnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Aluminij je izgubil zadnje tri tekme, na katerih so imeli gol razliko 1:12. V minulem krogu so dobro odprli tekmo, povedli proti Domžalam z 1:0, a izgubili z 1:3. "Fantom nimam česa zameriti. Šli smo dobro. Videli smo, da tisto ni bila 11-metrovka. A se ne bomo izgovarjali. Edini problem je, da delamo napake in dobimo gole iz nič. In potem se je treba dvigniti, boriti. Imeli smo svoje dobre trenutke, ko gola nismo dali," nam je razlagal Pevnik. Obžaluje tudi izgubljene točke na zadnjih dveh tekmah z Radomljami in Taborom, ko so po vodstvu z 1:0 igrali 1:1. "Mislim, da smo na zadnjih tekmah odigrali zelo dobro, pa smo na koncu dobili gole. Kaj vse se je dogajalo v zadnjih minutah tekem. Potem je še večji pritisk. Fantje trenirajo odlično, imajo veliko željo. Verjamemo, da se lahko še obrne."

Če izpadejo, bodo naredili vse, da se takoj vrnejo

Aluminij ima v tej sezoni samo štiri zmage: proti Olimpiji, Mariboru, Kopru in eno proti Taboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Aluminij igra svojo šesto zaporedno sezono v prvi ligi (skupaj osmo). Čeprav prihajajo iz malega kraja, so finančno stabilen klub. Stadion ni velik, imajo pa zelo dobre pogoje za trening. Nekateri pravijo, da celo najboljše v Sloveniji. Pevnik tako poudarja: "Aluminij ni velik klub, je pa velik po srcu, zelo dobro organiziran. Če slučajno izpademo, bo klub naredil vse, da takoj pride nazaj v prvo ligo. Imamo najboljše pogoje za delo v Sloveniji, dobro organizacijo, za igralce je dobro poskrbljeno. Za Aluminij ni strahu."