Vse kaže, da je Ibrahimović razkril ime svojega novega kluba

"Priključil se bom klubu, ki mora priti nazaj na zmagovalna pota in obnoviti svojo bogato zgodovino. Se kmalu vidimo v Italiji," je povedal Zlatan Ibrahimović v pogovoru za GQ Italia.

"Samo na tak način bom lahko našel motivacijo in vas spet presenetil. Ne gre samo za izbiro ekipe, ampak tudi mesta, v katerem se bo dobro počutila moja družina," je še povedal 38-letni švedski superzvezdnik, ki ga, odkar je sporočil, da zapušča ZDA, povezujejo s številnimi klubi.

V Italiji se za njegove zasluge zanimajo predvsem Milan, Napoli, Bologna in Roma, a izstopa seveda predvsem sedemkratni evropski in 18-kratni italijanski prvak Milan, ki je zdaj že nekaj časa v hudi krizi. Trenutno je šele na 11. mestu prvenstvene lestvice, v prejšnji sezoni je bil peti, v ligi prvakov pa ni igral že vse od sezone 2013/14.

Tako Roma (1942, 1983 in 2001), Napoli (1987 in 1990) kot Bologna (1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941 in 1964) so v preteklosti že osvajali naslove, a Milan je seveda nekaj drugega.

V sezoni 2010/11, ko je Milan nazadnje postal italijanski prvak, je bil s 14 goli ob Brazilcih Robinhu in Alexandreju Patu njegov najboljši strelec v prvenstvu. Foto: Getty Images

Milanu je prinesel zadnji naslov

Da je nekdanji zvezdnik Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, PSG in Manchester Uniteda najbližje povratku v Milano, kjer je pred leti že igral, pa lahko ugotovimo tudi ob njegovih besedah o tem, da bo pri selitvi upošteval glas družine. Že nekaj časa ni skrivnost, da njegova 11 let starejša žena Helena Seger navija za povratek v lombardijsko prestolnico.

Ibrahimović je za Milan igral med letoma 2010 in 2012, ko je v njegovem dresu v 85 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 56 golov, Milančanom pa prinesel tudi njihov zadnji naslov italijanskega prvaka, ki so ga osvojili leta 2011.

V Los Angeles Galaxyju je redno zabijal gole, ki pa njegovi ekipi niso prinesli uspehov. Foto: Getty Images

V ZDA je dokazal, da so se ljudje motili o njem

V omenjenem intervjuju je Ibrahimović namenil nekaj besed tudi obdobju, ki ga je preživel v ZDA. Član Los Angeles Galaxyja je bil od marca 2018, v tem času pa je zanj v 58 nastopih zabil 53 golov, a z njim ni osvojil nobene lovorike. To je ob njegovem prvem klubu Malmöju tudi edini klub v njegovi zdaj že 20-letni karieri, s katerim se je ni veselil.

"Zelo sem vesel in hvaležen za izkušnjo, ki sem jo doživel v Los Angelesu. Predvsem po poškodbi pri Manchester Unitedu so mnogi govorili, da nogometa ne bom več mogel igrati na visoki ravni, a sem jim dokazal, da še vedno lahko delam razliko," je še povedal nekdanji dolgoletni švedski reprezentant, ki se, kot vse kaže, vrača v prvo italijansko ligo, tako da bo lahko še izboljšal svoje dosežke v njej.

Do zdaj je v majicah Interja, Juventusa in Milana v prvi italijanski ligi odigral 219 tekem, zabil pa 122 golov.