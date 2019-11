Razočarani navijači stresli jezo nad bronastim Zlatanom #video

Isti dan, ko je Ibrahimović sporočil, da je postal delni lastnik rivalskega kluba Malmöja, se je pred stadionom v tem mestu na jugu Švedske zbrala skupina huliganov, ki so z baklami podkurili pod bronastim kipom Zlatana. Predstavnik tamkajšnje policije je tudi sporočil, da so kip popisali s sprejem.

V pogovoru za švedski časnik Aftonbladet je Ibrahimović sicer pojasnil, da bo pomagal Hammarbyju postati najboljši klub v Skandinaviji.

“Honey, what happened to the toilet seat?



“Oh, I used it vandalize Zlatan’s statue because he invested in a rival club.”



“YOU DID WHAT?!?” pic.twitter.com/0uzLFTdB94