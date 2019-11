Ibrahimović užalil Američane in stopil na trg. Kaj sledi?

"Prišel, videl, zmagal. Hvala, Los Angeles Galaxy, ker sem se spet počutil živega. Navijači Galaxya, hoteli ste Zlatana in jaz sem vam ga dal. Dobrodošli. Zgodba se nadaljuje ... Zdaj pa se vrnite nazaj k spremljanju bejzbola," se je v svojem slogu z zapisom na Twitterju od Los Angeles Galaxyja po 20 mesecih in 53 golih, ki jih je dosegel v njegovem dresu, poslovil Zlatan Ibrahimović in ob tem malce užalil Američane.

Takole se je poslovil od ZDA:

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

Vse odkar je znano, da švedski superzvezdnik zaključuje svojo avanturo na drugi strani Atlantskega oceana, v Evropi, pa tudi kje drugje, potekajo natolcevanja, kje bo igral v prihodnosti. Čeprav je prejšnji mesec dopolnil že 38 let, namreč ne misli končati bogate nogometne poti, kar je nekajkrat že povedal. Glede na to, kako dobro mu je šlo v ZDA, pa je jasno, da lahko ponudi še marsikaj.

Milan je bil prvi favorit, ampak ...

Kje bo igral, naj bi se odločil prihodnji mesec, ko mu s koncem leta tudi uradno poteče pogodba z Los Angeles Galaxyjem, ni pa skrivnost, da so se zanj zelo ogreli pri Milanu, katerega član je v preteklosti že bil med letoma 2010 in 2012, ko je sedemkratnim evropskim prvakom pomagal do njihovega zadnjega naslova italijanskega prvaka.

Milan je zdaj že nekaj let v krizi in trenutno šele na 12. mestu prvenstvene lestvice, težave pa ima predvsem z učinkovitostjo, saj je v 12 prvenstvenih tekmah zabil le 11 golov. Manj učinkovite so le še štiri ekipe v prvi italijanski ligi, ustavilo pa se je tudi Poljaku Krzysztofu Piatku, ki je po januarskem 35 milijonov evrov vrednem prestopu iz Genoe zabijal kot za stavo, v tej sezoni pa v 12 nastopih zmogel vsega tri gole.

Zato ne čudi, da Milančani mrzlično iščejo napadalca, s katerim bi se lahko okrepili v januarskem prestopnem roku, izbor pa naj bi padel prav na Ibrahimovića, ki je v 85 nastopih v majici Milana pred leti zabil kar 56 golov. Navijači bi ga seveda pozdravili z navdušenjem, medtem ko so v vodstvu kluba prepričani, da bi lahko karizmatični Šved pomagal tako na kot tudi ob igrišču.

Milan je bil v medijih kar nekaj časa prvi favorit za Ibrahimovićev podpis, zdaj pa dobro obveščena italijanska La Gazzetta dello Sport poroča, da bo najverjetnejši novi klub zvezdniškega veterana Bologna, kar se na prvi pogled zdi kot velika senzacija, a obstaja kar nekaj razlogov, ki pravijo drugače.

Če bo pristal v Bologni, se bo pridružil nekdanjima soigralcema

Prvi je trener Bologne Siniša Mihajlović, s katerim je Ibrahimović med letoma 2006 in 2008 že sodeloval, ko je Šved igral za milanski Inter, Srb pa je pri njem ravno končal trenersko pot in v vlogi pomočnika Roberta Mancinija. S tem naj bi želel Ibrahimović Mihajloviću, ki se trenutno bori z levkemijo, a vseeno sedi na klopi Bologne, ko je to mogoče, tudi stati ob strani ob borbi z zahrbtno boleznijo.

Prav tako ni skrivnost, da je Ibrahimovića v ZDA že pred časom obiskal športni direktor Bologne Marco di Vaio, še en Švedov nekdanji soigralec, s katerim sta kratek čas sodelovala pri Juventusu. Ibrahimoviću naj bi predstavil načrte, ki jih imajo pri Bologni z njim, in naj bi ga navdušil, kar pa seveda ne pomeni, da bo tja tudi prišel.

Še vedno se zanj namreč potegujejo številni drugi klubi, med drugim naj bi lovke po njem stegovali tudi pri Manchester Unitedu in Napoliju, prav tako pa naj nad njegovim podpisom ne bi obupali pri Milanu, za katerega bojda navija tudi Ibrahimovićeva žena Helena Seger.

Odločitev bo padla še do konca leta, pravijo viri blizu Ibrahimovića, do takrat pa bomo verjetno prebrali še veliko takšnih in drugačnih novic oziroma namigovanj o njegovi naslednji nogometni postaji ...

