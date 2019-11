Avstralci sanjajo o Ibrahimoviću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski nogometni prvoligaš Perth Glory načrtuje "nespodobno" visoko ponudbo, da bi nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in PSG Zlatana Ibrahimovića privabil na peto celino, poročajo lokalni mediji. Osemintridesetletni Šved je to sezono v odlični formi pri LA Galaxyju in namiguje, da je pred koncem kariere pripravljen še na eno dogodivščino.