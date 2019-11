Ni zdržal več: Govorili so mi, da mi bodo ubili ženo #video

Arsenalov kapetan granit Xhaka se je po incidentu na nedeljskem londonskem derbiju javil svojim navijačem in se jim opravičil za neprimerno obnašanje. V Švici rojeni nogometaš albanskih staršev je bil ob zamenjavi s strani lastnih navijačev deležen glasnih žvižgov, zato se ni mogel zadržati in jim z rokami pokazal naj bodo še glasnejši, izrekel nekaj kletvic in za piko na i slekel še dres.

Po nekaj dneh premisleka se je kapetan najimenitnejšega kluba v Londonu javil in navijačem obrazložil, zakaj je to storil. ''Žvižgi, ki so se začeli ob moji zamenjavi, so me močno prizadeli. Ljubim ta klub in vedno sem zanj dal vse od sebe tako na igrišču kot tudi ob njem,'' je zapisal švicarski reprezentant.

Reakcija Xhake po glasnih žvižgih:

Na piki ga imajo že več mesecev

''Občutek, da me navijači ne razumejo, in dejstvo, da sem bil v zadnjih tednih, mesecih vseskozi tarča neprimernih komentarjev tako na tekmi kot tudi na družabnih omrežjih, sta me navdajala z veliko žalostjo. Ljudje so govorili tudi stvari kot so 'polomili ti bomo noge', 'ubili ti bomo ženo', 'želimo ti, da bi tvoja hčer dobila raka'. Vse skupaj se je stopnjevalo, vrhunec pa se je zgodil v nedeljo na štadionu,'' je v čustvenem zapisu nadaljeval kapetan topničarjev.

Njegov zapis na Instagramu je delil tudi Arsenal:

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

Ta je, kot rečeno, reagiral in navijačem, ki mu dajejo kruh, zabrusil nekaj primernih besed, najbolj pa je vse zabolelo, ko je slekel dres njihovega ljubega kluba. Albancu je zdaj po nekaj prespanih nočeh priznal napako. ''Odneslo me je in vem, da navijačem, ki z vsem srcem navijajo za ta klub, za ekipo, nenazadnje tudi zame, nisem pokazal spoštovanja. To ni bil moj namen in mi je žal, da so ljudje tako razumeli,'' se je pokesal Xhaka in si zaželel, da bi bilo spet tako kot je bilo.

Švicarski reprezentant si je z izbruhom jeze naredil medvedjo uslugo. Foto: Reuters

''Želim si, da bi se spet spoštovali in podpirali drug drugega. Ne pozabimo, zakaj smo se zaljubili v to igro. Krenimo naprej s pozitivno energijo,'' je še sklenil. Nekateri navijači so mu nemudoma oprostili, spet drugi so vse skupaj videli kot poceni PR-sporočilo, v katerega ga je prisilil klub.

Bodo navijači Arsenala oprostili Granitu Xhaki? Da. 0,00% +

Ne. 100,00% +

Ne vem. 0,00% +

Nimajo sreče s kapetani Švicarski reprezentant, ki je v London prišel poleti 2016 iz Mönchengladbcaha za 45 milijonov evrov, je za topničarje zbral že 143 nastopov in dosegel 11 zadetkov. V tej sezoni še nobenega, zato je večina Arsenalovih navijačev mnenja, da njihova ekipa igra veliko bolje, ko njega ni v ekipi. To nenazadnje dokazuje tudi statistika. Arsenal brez njega veliko pogosteje zmaguje, zabije več zadetkov in tudi prejme jih manj. Navijače Arsenala še toliko bolj moti dejstvo, da je Xhaka njihov kapetan, ki bi moral biti vzor drugim, a za zdaj se je izkazalo, da je nekaj povsem drugega. Spominja na Laurenta Koscielnyja, dolgoletnega kapetana Londončanov, ki je pred to sezono izsilil prestop. Muhasti Francoz se sprva ni udeležil poletnih priprav, Arsenal pa ga je nato za pičlih pet milijonov prodal v Bordeaux. Vsekakor ni šlo za slovo, kot bi ga pričakovali za nekoga, ki je devet let branil barve Arsenala.

Preberite še: