Man United izločil Chelsea, Liverpool po drami boljši od Arsenala

Danes sta na Otoku pozornost plenila derbija osmine finala angleškega pokalnega tekmovanja. Liverpool je na Anfieldu po enajstmetrovkah izločil Arsenal. Redni del se je končal z visokih 5:5, v izvajanju enajstmetrovk pa so bili natančnejši Liverpoolčani. V Londonu je Manchester United z 2:1 ugnal Chelsea in se kot zadnji uvrstil v četrtfinale. Manchester City, Leicester City in Everton so v torek pričakovano napredovali.