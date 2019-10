Škandal v Turčiji, trener ob polčasu oklofutal igralce

V zadnjih dneh se je na spletu pojavil video iz slačilnice turškega amaterskega kluba Kayseri Meysuspor. Ekipa trenerja Halita Kurta je ob polčasu izgubljala z 1:3, zato je turški strokovnjak povsem izgubil živce in svoje izbrance oklofutal, ob tem pa jih še grdo zmerjal.

"Žal mi je, da se je to zgodilo, odprli smo disciplinski postopek," je sporočil predsednik zveze amaterskih klubov v Turčiji. Prav nič slabe vesti pa ni nima Kurt. "Ko sem hodil v šolo, je tudi mene učitelj udaril. A zakaj ne, če nisi poslušen in ne delaš tako, kot ti je naročeno. Učitelj se mora odzvati, ko je potrebno. Ne gre drugače, če starši niso opravili svojega dela," odgovarja Kurt.

Zanimivo je, da je njegova ekipa v drugem polčasu stopila na plin in na koncu po velikem preobratu slavila s 5:3. "Ta metoda ni nič novega, tudi drugi to počno. Spomnite se le poteze sira Alex Fergusona, ko je v glavo Davida Beckhama brcnil kopačko. Tudi Fatih Terim (nekdanji turški selektor, op. p.) je tepel igralce. Rad imam svoje igralce, imamo odnos oče-sin, a nujno je, da vse, kar se zgodi v slačilnici, ostane tam. Žal mi je, da posnetek prišel v javnost. Opravičujem se, a ne za klofute," je še dodal turški trener.

Futbolcularını tokatlayan Halit Kurt'tan açıklama: ''Soyunma odasına 3-1 mağlup girmiştik. Bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu. Maçı da 5-3 kazandık. Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz. Fatih Terim de böyle şeyler yapabiliyor diye söyleniyor'' pic.twitter.com/c4Jk3XCyqg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 25, 2019

Tragikomedija pri Arsenalu

Potem ko je Arsenal že pred sezono na grd način zapustil kapetan Laurent Koscilenty, niso imeli pri topničarjih sreče niti pri izbiri njegovega naslednika. V Švici rojeni Albanec Granit Xhaka, ki je že dolgo časa tarča Arsenalovih navijačev, je izgubil glavo ob zamenjavi na nedeljskem londonskem derbiju proti Crystal Palaceu. Švicarskega reprezentanta so lastni navijači z igrišča pospremili z žvižgi, ta pa jim je dejal ''je** te se" in tudi slekel dres.

Xhaka’s reaction to being booed by his own fans pic.twitter.com/ztc4B3ofoo — Niall ㋡ (@niallmoran_) October 27, 2019

Po tekmi, ki se je končala z delitvijo točk (2:2), je trener Arsenal Unai Emery priznal, da Xhaka ni ravnal pravilno, a da se bodo o vsem pogovorili med štirimi stenami, in to takrat, ko se vsi malce ohladijo.

Za večino privržencev Arsenala je zgodba že končana, to je eden izmed njih jasno povedal in pokazal na Arsenal Fan TV. "Slišal sem, da rad gledaš Arsenal Fan TV. Fu*** se," je zavpil v kamero in pokazal dva sredinca, ki sta bila namenjena ravno muhastemu kapetanu.

Troopz not holding back when it comes to Xhaka 😂😭💉

pic.twitter.com/rEWvdI7osj — RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) October 27, 2019

Nogometašice navdušile svet

Na tekmi dveh ženskih ekip v Jordaniji se je zgodilo nekaj nenavadnega. Med tekmo je igralki po stiku z nasprotnico odpadel hidžab, zato je takoj prenehala igrati. Tega nasprotnice niso izkoristile in zdirjale v protinapad, temveč jo le obkolile, da si je pokrivalo, ne da bi njen obraz in lase videli moški gledalci, namestila nazaj. Za to gesto so si zaslužile aplavz in občudovanje po vsem svetu.

Women 👏 supporting 👏 women. When a soccer player's hijab slipped off mid-match, the opposing team huddled around her so she could fix it. Now, this is true sportsmanship. 🙌😭 pic.twitter.com/xQpRstLiGp — Miss Representation (@RepresentPledge) October 25, 2019

Zaradi ene črke ob ogled tekme v živo in 460 evrov

Dva Liverpoolova navijača sta zamudila zmago svojega moštva v ligi prvakov s 4:1, potem ko sta pomotoma namesto v Genk odpotovala 150 km oddaljeni Gent. Vsak izmed njiju je zapravil okoli 230 evrov za vlak in vstopnico za tekmo, a sta se na koncu namesto z ogledom tekme na štadionu morala zadovoljiti z ogledom v bližnjem baru.

Rob iz Londona in Lee in Leicestra sta si želela v živo podpreti svoje moštvo na gostovanju v ligi prvakov, a sta nesrečno pristala v kraju dve uri vožnje od mesta, kjer je v resnici igral Liverpool. "Že ko sva prišla na kraj, nisva nikjer videla nobenega drugega navijača Liverpoola, kar je bilo zelo sumljivo. Ob večerji uro in pol pred začetkom pa nama je natakar povedal, da nisva na pravem kraju," je za BBC povedal Rob.

Ko je lokalni klub Gent slišal za prigodo, je nesrečnika povabil na ogled današnje tekme v evropski ligi proti Wolfsburgu, a sta se zjutraj že morala vrniti domov. Sta pa sprejela vabilo, da bosta VIP-gosta na januarski tekmi med Gentom in Genkom.

Česa takega pa še ...

S tekme hrvaške 1. lige med Hajdukom in Slavenom prihaja posnetek, ki se mu trenutno ne smejijo le na Balkanu, temveč tudi drugje po Evropi in svetu. V eni minuti se je zgodilo nekaj, česar ni slutil nihče. Slaven je lovil izenačenje, a akcija se je končala s svečastim predložkom, ki ga je vratar Hajduka Josip Posavec brez težav ujel.

No, po tem pa se je začelo. Hrvaški vratar je naivno po tleh zakotalil žogo, ki je prišla le do nogometaša Slavena. Ta je udaril proti vratom Hajduka, Posavec je s čudežnim posredovanjem žogo izbil v vratnico, sam pa padel v gol in zatresel mrežo.



Gostujoči nogometaši so začeli proslavljanje fantomskega zadetka, Hajduk pa je, tebi nič, meni nič, nadaljeval igro ter prek Josipa Juranovića morda dosegel najlažji zadetek v zgodovini hrvaške lige. Delo jim je olajšal tudi vratar Slavena Anton Jezina, ta je ob proslavljanju zadetka, ki ga ni bilo, stekel na rezervno klop.

Po tekmi je trener gostov dejal, da jih je zmedlo sonce in da so ob tresenju mreže začeli slaviti zadetek, ne manjka pa niti takih, ki menijo, da so se o vsem skupaj dogovorili. Presodite sami. Hajduk je s zadetkom Juranovića potrdil novo zmago. Splitčani, ki na nov naslov hrvaških prvakov čakajo že skoraj 15 let, imajo le točko manj kot vodilni Dinamo.

Navijaču ni ostal dolžen

Zlatan Ibrahimović tudi v drugi sezoni v profesionalne ameriške lige MLS ne bo prišel do konca. V obračunu za vstop v konferenčni finale je njegov LA Galaxy s 3:5 moral priznati premoč mestnemu tekmecu, kar je velikemu razočaranju še dodatno prililo olja na ogenj.

Veliki švedski napadalec je razočaran zapuščal zelenico, ko ga je besedno in neprimernimi gestami napadel eden izmed navijačev domačega LA. Ibrakadabra, ki je v tej sezoni dosegel kar 31 zadetkov in zbral osem podaj, drznemu navijaču ni ostal dolžen in mu je vrnil v podobnem slogu. Prijel se je za svojo moškost in ga vprašal, ali bo malo ...

Številni se sprašujejo, kje bo 38-letni Ibra nadaljeval kariero. Tudi sam ne, vsaj tako pravi v javnih nastopih. "Če bom ostal v MLS, bodo vsi še vedno spremljali to ligo, sicer bo pa hitro pahnjena v pozabo," je v svojem slogu dejal švedski veteran.

Zlatan Ibrahimovic aimed an indecent gesture at an LAFC fan following the Galaxy's 5-3 loss to their rivals. https://t.co/GHgbAMUxCI pic.twitter.com/b6dKA7FDES — SportsCenter (@SportsCenter) October 25, 2019 Zlatan Ibrahimović, in possibly his final game for LA Galaxy, left the pitch in true Zlatan style. 😂



🎥 @SoccerCooliganspic.twitter.com/1Zwkl2LIH5 — Footy (@Footy) October 27, 2019

Čakajte, kaj se je ravnokar zgodilo?

So se v petek spraševali navijači na štadionu Holstein v Kielu, kjer smo bili priča enemu od najbolj nenavadnih položajev v zgodovini nemških klubskih prvenstev. Ob akciji gostov iz Bochuma je Silvere Ganvoula streljal mimo vrat domačega Kiela, a še preden se je žoga odkotalila v gol-avt, jo je zaustavil rezervist Michael Eberwein.

Učenec mladinske šole Bayerna, ki se je ogreval za svojim golom, je želel narediti uslugo svojemu vratarju, da ne bi predaleč hodil po žogo, a izkazalo se je, da je naredil veliko napako. Ob signalizaciji VAR, tega imajo tudi v drugi nemški ligi, je glavni sodnik Eberweinu pokazal rumeni karton, ob tem pa pokazal še ne belo točko. Pravilo namreč veleva, da rezervni nogometaš ne sme vplivati na igro.

Eberwein ni mogel verjeti svojim očem, prav tako tudi ne nihče na štadionu, sreča je le, da je zmaga kljub tej neumnosti ostala doma in bo vse skupaj hitro pozabljeno. Bo pa to vsekakor dobra šola, ne samo zanj.

Kje pa je bil tukaj VAR?

Potem ko so se v Nemčiji vseh pravil držali kot pijanec plota, se je v minulem tednu v ligi prvakov zgodila velika napaka. Roma je bila na pragu zmage nad Borussio iz Mönchengladbacha, ko je švedski sodnik William Callum storil veliko napako. Branilca Rimljanov Chrisa Smallinga je žoga globoko v sodnikovem dodatku zadela v obraz, vseeno pa se je Šved videl igranje z roko in Nemce nagradil z enajstmetrovko. Burni odzivi Italijanov niso pomagali in tekma se je končala z 1:1.

Po tekmi so švedski delivci pravice priznali, da so naredili napako, a Romi dveh izgubljenih točk ne more vrniti nihče več. Upravičeno se lahko vprašamo, kje je VAR, ko ga resnično potrebuješ ...

Spraševal se je, zakaj mu je to storil

Belgijski napadalec Michy Batshuayi je sredi tedna v Amsterdamu postal junak Chelseaja. Ob edinem zadetku na tekmi, ki je v črno zavil polfinalista lige prvakov Ajax, mu je čestital tudi soigralec Jorginho, ta pa Belgijca ni objel, temveč mu je stisnil mednožje. Batshuayi si na zelenici s tem ni belil glave, malce je le poskočil, a drugače je bilo, ko se je redni obiskovalec družabnih omrežij, videl na posnetku.

"Ampak zakaj," je zapisal in ob tem nanizal smeške, ki jokajo od smeha. Mogoče je, da mu je bilo malce nerodno, še bolj pa je lahko italijanskemu reprezentantu. Hm, tako kot Belgijca tudi nas zanima, kaj je ob vsem tem razmišljal.



Angleški sodnik spet navdušil

Mike Dean, angleški sodnik v premier league, vedno poskrbi, da opozori nase. Ne samo s slabimi sodniškimi odločitvami, ki jih na vsaki tekmi ne manjka, temveč tudi s svojo govorico telesa in enim izmed svojih hobijev, ki je goreče navijanje za nižjeligaški angleški klub.

Tako je na tekmi med Sheffield Unitedom in Arsenalom nasmejal vse s pogledom proti žogi ...

It’s Mike Dean’s world. We’re just living in it... pic.twitter.com/U1VY0GDcrG — Football Mumble (@football_mumble) October 21, 2019

... dan pozneje pa je tako začel napev v čast ekipi Tranmere. Po tekmi zagotovo ni bil navdušen, saj je njegove ljubljence Sunderland odpihnil s kar 5:0.