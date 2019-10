Ponedeljek, večer .... Seveda, čas je za Izbor z družabnih omrežij. Kaj prinaša tokrat? Ne boste verjeli, ampak v dogajanju z nogometnih zelenic in ob njih se je znašla tudi nekdanja uspešna slovenska smučarka Tina Maze. Zakaj? Sprehodite se skozi naš tokratni izbor, ki spet ponuja marsikaj zanimivega, in boste izvedeli.

Belorus je na igrišče pritekel, kot da bi bili leta 1960

Jutri bi legendarni Lev Jašin, za številne najboljši nogometni vratar vseh časov, ki je umrl leta 1990, praznoval 90. rojstni dan. Na nekdanjega reprezentanta Sovjetske zveze, ki je vseh 20 let bleščeče kariere igral za moskovski Dinamo, še danes ni pozabil marsikdo, to pa lahko prav zagotovo trdimo za Andreja Klimoviča, ki brani vrata ruskega prvoligaša Orenburga, katerega član je tudi slovenski nogometaš Žiga Škoflek.

Ta 31-letni beloruski vratar se je namreč v nedeljo, ko je z Orenburgom v 13. krogu elitne ruske premier lige gostil ekipo Krilja Sovjetov, na prav poseben način poklonil legendarnemu Jašinu, ki je v svoji karieri obranil več kot 150 enajstmetrovk in je bil na igrišču vedno oblečen v črno, pa tudi s čepico na glavi. Zdaj, nekaj desetletij pozneje, je v podobni opravi na igrišče pritekel Klimovič in se tako poklonil svojemu mnogo bolj slovitemu vratarskemu predhodniku. Njegovi domiselni potezi so zaploskali številni, a poraza svoje ekipe ni mogel preprečiti. Orenburg je izgubil z 0:1.

Mimogrede, Škoflek ni igral. Nogometaš, ki je v Rusijo iz Aluminija prišel pred kratkim, si je tekmo ogledal s klopi za rezervne nogometaše domače ekipe.

Wearing a black shirt and a black hat for Lev Yashin’s 90th anniversary: done ✅



Orenburg’s goalkeeper Andrey Klimovich did it great👏🏼 pic.twitter.com/bbNh9up9tM — Stefano Conforti (@confortistefano) 20 October 2019

Italijanski nogometni prvoligaš se je hvalil s Tino Maze

"Ena od najboljših alpskih smučark vseh časov," so med drugim Tino Maze ponosno najavili pri Udineseju, italijanskem nogometnem prvoligašu, ki je pred nedeljsko prvenstveno tekmo proti Torinu gostil nekdanjo slovensko smučarsko šampionko in se s tem v zadnjih dneh večkrat pohvalil na družabnih omrežjih.

Dvakratna olimpijska prvakinja, štirikratna svetovna prvakinja in zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala iz leta 2013 je bila v Vidmu, ta leži nedaleč od Gorice, kjer živi Mazejeva po koncu bleščeče kariere, gostja Udineseja. Pri klubu, v katerem dobro pomnijo še enega Slovenca, Samirja Handanovića, ki je tam uspešno branil med letoma 2004 in 2012, so z Mazejevo opravili tudi intervju, potem pa ji pred tekmo v roke dali Udinesejev dres s številko 1. Po tekmi pa so lahko zadovoljno ugotovili, da jim je ena najboljših slovenskih športnic vseh časov očitno prinesla tudi srečo. Udinese je namreč zmagal z 1:0.

⛷ Special Guest alla Dacia Arena @TinaMaze 🇸🇮 pic.twitter.com/NGMSeCep10 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 20 October 2019

Italijan eksplodiral od navdušenja in se osmešil

Še en dogodek iz italijanske prve lige, ki nam je padel v oko, in še ena tekma, na kateri je svojo vlogo odigral tudi Slovenec, Josip Iličić. V Rimu, kjer je Atalanta vodila že s 3:0, a potem prav po prihodu slovenskega igralca na igrišče v zadnjih 20 minutah igre prejela tri gole in se komaj rešila pred porazom.

Ni pa bil 31-letni slovenski reprezentant tisti, ki se je znašel v središču pozornosti, ampak dve leti mlajši napadalec Lazia Ciro Immobile. Izkušeni nekdanji napadalec Juventusa, Borussie Dortmunda in Seville, ki je že zadnje tri sezone z naskokom najboljši strelec Lazia, se je zadetka za 3:3, ki ga je zabil z enajstmetrovke močno razveselil, a se potem pri proslavi zadetka … No, milo rečeno (oziroma zapisano), osmešil. Poglejte, zakaj.

Clutch goal, not so clutch celebration from Ciro Immobile. pic.twitter.com/Gw0Gy94Urm — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2019

Mladi zvezdnik Man Utd pomaga brezdomcem

Marcus Rashford je eden največjih zvezdnikov angleškega nogometa, ki na članski ravni igra že peto sezono in je tudi ena od redkih kolikor toliko svetlih točk v zelo slabi sezoni Manchester Uniteda. Med navijači pa ta 21-letni napadalec ni priljubljen samo zaradi golov, ki jih pogosto zabija na igrišču, ampak tudi zaradi odnosa, ki ga kaže ob njem. Je skromen in se ne vede nič kaj zvezdniško, predvsem pa je verjetno eden od največjih, če ne celo kar največji navijač Manchester Uniteda v zdajšnji zasedbi rdečih vragov. Je namreč rojen v Manchestru in član Manchester Uniteda od svojega šestega leta starosti. Skratka, zaščitni znak velikana z Old Trafforda, ki preživlja enega slabših obdobij v svoji bogati zgodovini.

Da do kluba in samega mesta Manchester čuti veliko, pa dokazuje tudi s številnimi dobrodelnimi akcijami, v katere se pogosto vključuje. Morda bolj kot kadarkoli v zadnjo, katere glavni ambasador je. Promovirati je namreč začel dobrodelno akcijo, s katero želi brezdomcem v Manchestru, v katerem je lani umrlo 21 brezdomcev, pomagati pred zimo, ki prihaja. Več kot deset milijonov sledilcev, kolikor jih ima na raznih družabnih omrežjih, namreč prosi, da darujejo obleke in preostale predmete, ki bi bile v pomoč tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

"Prejšnji božič sem sodeloval pri tej kampanji in pomagal ljudem iz Manchestra. To je bil eden verjetno najbolj čustvenih trenutkov lanskega leta in se me je močno dotaknil. Zelo sem ponosen na to, od kod prihajam. Cenim podporo mesta, ki jo čutim od samega začetka, in zato sem počaščen, da lahko kdaj komu kaj tudi vrnem. Upam, da bo v tej akciji sodelovalo čim več ljudi in bomo naredili nekaj, kar je pomembnejše od zmag in golov na igrišču," je povedal Rashford in dan za tem navijače Manchester Uniteda razveselil tudi z zadetkom, ki ga je zabil na največjem derbiju angleškega nogometa. Pri nedeljskem remiju z Liverpoolom z 1:1.

I’m Manchester born and bred. And this Christmas I want to give something back to this great city. pic.twitter.com/LIxQtNJWK9 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 17, 2019

Ukrajinska reprezentanca, ki jo s klopi vodi nekdanji legendarni napadalec Andrij Ševčenko, je hit kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. V skupini B, v kateri igra skupaj s Srbijo in evropskimi prvaki Portugalci, si je namreč že krog pred koncem zagotovila prvo mesto in osvojila 19 od maksimalnih 21 točk. Nazadnje je pred tednom dni v Kijevu z 2:1 odpravila Cristiana Ronalda in druščino, po tej tekmi pa je bilo v ukrajinskem taboru zelo veselo.

Med najbolj razpoloženimi Ukrajinci pa je bil branilec Aleksander Zinčenko. Mladi branilec, ki se vse bolj uveljavlja tudi v majici Manchester Cityja, katerega član je tretjo sezono v nizu, je nase opozoril že junija, ko je po visoki zmagi nad Srbijo od navdušenja kar poljubil novinarko, ki je imela z njim intervju. Tokrat lepe svetlolase novinarke ukrajinske nacionalne televizije ni poljubil, je pa v njeni družbi od navdušenja ponorel in nasmejal številne. Tudi goste v studiu, v katerega je skočil. Poglejte, kaj se je dogajalo.

Video, ki je v težave spravil Francoza. Prostitutka, kokain, alkohol …

Jeremy Menez je eden od tistih nogometašev, ki so dosegli precej, a veliko manj, kot so glede na njegov talent napovedovali številni strokovnjaki. Francoski krilni napadalec, ki ga je narava nagradila z izjemnim nogometnim talentom, je igral za Milan (46 nastopov in 20 golov), PSG (110 nastopov in 19 golov), Romo (114 nastopov in 12 golov), Monaco (64 nastopov in 14 golov) in še nekatere klube, bil pa je tudi francoski reprezentant. Za svetovne prvake je odigral 24 tekem in zabil dva gola, a v majici Francije ni igral že več kot šest let, zagotovo pa njene majice ne bo oblekel nikoli več.

Takole je gole zabijal Jeremy Menez, ko je bil na vrhuncu kariere:

Danes je namreč star 32 let, njegova nogometna pot pa je v močnem zatonu. Odkar je leta 2016 zapustil Milan, je igral še za Bordeaux, Antalyaspor in nazadnje mehiško Americo, a nikjer ni pustil dobrega pečata. Prej nasprotno. V Mehiki, kjer je bil najbolje plačan nogometaš tamkajšnjega slovitega kluba in je na leto zaslužil tri milijone ameriških dolarjev, so se mu po letu in pol, v katerem je zbral vsega 22 nastopov in dosegel pet golov, za sodelovanje zahvalili pred mesecem dni in z njim pretrgali pogodbo. "Z nogometašem, ki je z glavo vse prej kot pri nogometu, si ne moremo pomagati. Takšnega nogometaša ne potrebujemo. Enako bi rekel, tudi če bi šlo za Diega Maradono, Peleja … Kogarkoli," je odstranitev Meneza iz ekipe pojasnil Miguel Herrera, trener Americe, ki se ga dobro spominjamo s svetovnega prvenstva 2014, ko je sedel na klopi Mehike.

Takole se je Jeremy Menez obnaša, ko je zapuščal Mehiko:

What a way to leave Mexico for Jeremy Menez



What a disasterpic.twitter.com/FvIMlobpen — Patrick Meehan Nader (@TsunamiPix) August 30, 2019

Zdaj je jasno, na kaj je Herrera ciljal. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek Meneza z ene od divjih zabav, na katerem francoski nogometaš uživa v družbi prostitutke, ki sedi v njegovem naročju, medtem ko so na mizi steklenice alkohola, kokain, marihuana in še kaj, kar zagotovo ne spada v življenje profesionalnega nogometaša. Kljub posnetku, ki je v Franciji povzročil škandal, pa je Menez vseeno našel nov klub in okrepil francoskega drugoligaša Paris FC. In zanj celo že odigral dve tekmi …

Takole pa Jeremy Menez preživlja prosti čas:

Zvezdnik Liverpoola ni igral na igrišču, je pa ob njem

Največji zvezdnik evropskega prvaka Liverpoola Mohamed Salah zaradi poškodbe gležnja svoji ekipi ni mogel pomagati na nedeljskem super derbiju na Old Traffordu, kjer so njegovi soigralci brez njegove pomoči remizirali z 1:1 in končali stoodstotni niz prvenstvenih zmag v tej sezoni, nadaljevali pa niz neporaženosti.

Je pa zato egipčanski zvezdnik in eden od najboljših nogometašev na svetu zadnjih let "igral" ob nogometni zelenici. Njegova edinka Makka je prejšnji teden namreč praznovala peti rojstni dan, kot pravi očka, ki bi za svojo hčerko (ali sina) naredil vse, pa se je 27-letni napadalec skupaj s hčerko preoblekel v havajsko opravo, se fotografiral, fotografijo objavil na spletu in … Spet navdušil.

Franck Ribery, ko je videl samega sebe: Kdo je to?!

Franck Ribery, dolgoletni zvezdnik münchenskega Bayerna, ki od letos poleti igra za Fiorentino, je še eden v nizu nogometašev, ki niso zadovoljni s tem, kako so videti v najnovejši izdaji priznane igrice za računalnike in igralne sezone FIFA20.

"Kdo je to?" je na svojem Twitterjevem profilu ustvarjalce igrice, podjetje EA Sports, vprašal zvezdniški Francoz, a odgovora ni dobil. So mu pa zato odgovorili pri PES, največjem tekmecu EA Sports, ki na trg vsako leto prav tako vsako leto pošlje novo izdajo nogometne simulacije. "Hej, Franck! Veš, kdo je to?" so ga vprašali pri PES in pripeli njegovo fotografijo iz najnovejše igrice PES2020, na kateri si je podoben precej bolj kot na tisti, ki jo je pred kratkim na prodajne police poslal EA Sports.

Takole se je na Twitterju oglasil Franck Ribery:

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Tole pa je odgovor PES:

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019

Zvezdnik Liverpoola je pristal v Guinessovi knjigi rekordov

Ne samo naslov evropskega prvaka in sijajna sezona v angleški premier ligi, da je bila sezona 2018/19 za Liverpool malodane sanjska, so potrdile tudi številne nagrade, ki so jih prejeli njegovi nogometaši. Mohamed Salah je bil izbran za afriškega nogometaša leta, Virgil van Dijk je prejel nagrado Uefe za najboljšega evropskega nogometaša leta, zdaj pa se je v ospredju znašel še Trent-Alexander Arnold, 21-letni mladi branilec ekipe Jürgena Kloppa, ki je Liverpoolčan bolj, kot je kdorkoli od njegovih soigralcev.

Rojen je v Liverpoolu, za Liverpool igra od svojega šestega leta starosti, še pred dopolnjeno polnoletnostjo pa je debitiral v članski ekipi slovitega kluba z Anfielda, za katero zdaj redno igra že tretjo sezono v nizu. Pa ne samo to, v prejšnji sezoni je ta bočni branilec, ki je medtem seveda postal tudi angleški reprezentant, navduševal. Ne samo v obrambi, ampak tudi v napadu. Mladenič, ki velja za enega od najbolj modernih branilcev na svetu, ki je svojemu igralnemu mestu dal dodatno dimenzijo, je namreč v prejšnji sezoni v 29 prvenstvenih nastopih zbral za branilca neverjetnih 12 asistenc in s tem pristal v Guinessovi knjigi rekordov.

Tako velikega števila asistenc do zdaj ni podelil še noben branilec, tako da je Arnold v roke prejel plaketo, s katero se lahko ponaša le redkokdo, sploh med nogometaši je takih res zelo malo. "Kot otrok sem zelo rad prebiral Guinessovo knjigo rekordov, zdaj pa sem v njej tudi sam. To je neverjetno. Vesel sem, da je tako, in upam, da bo moj rekord v njej še nekaj časa," je ob tem povedal Arnold in fotografijo, na kateri pozira z najnovejšo izdajo knjige, na Twitterju objavil z domiselno pripombo: "Kako vam lahko asistiram?"

How may I assist you? 😉 Great to be a @GWR holder 🏆 #GWR2020 pic.twitter.com/IcLMZ6xZMR — Trent Arnold (@trentaa98) October 16, 2019

Ime neznanega škotskega kluba je v svet ponesel … Pes.

Pollock FC je majhen, polamaterski nogometni klub iz Glasgowa, ki nastopa v eni izmed nižjih škotskih lig. O tem klubu verjetno ne bi slišali nikoli, če ne bi bilo Yardleyja. Koga? Yardleyja, psa pasme zlati prinašalec, ki ima rezerviran sedež na štadionu Newlandsfield Park in svoj ljubljeni klub pogosto podpira tudi na gostovanjih.

Po spletu je fotografija Yardleyja, ki disciplinirano gleda eno izmed tekem Pollock FC, zaokrožila, ko jo je objavil nekdanji avstralski reprezentant Ned Zelic, sicer nekoč priznan nogometaš, ki je igral še za številne klube, med drugim tudi na Otoku za Queens Park Rangers. Hitro so se oglasili tudi na Twitterjevem profilu Pollock FC in s kratkim videom opomnili, da je bil Yardley tudi gost enega izmed promocijskih videov, ki so ga v klubu posneli pred kratkim. Yardley medtem ni na voljo za intervjuje ali izjave, a nad tem, da se je znašel v središču pozornosti, naj ne bi bil najbolj navdušen. "Jaz nisem pomemben. Pomembni so nogometaši," naj bi zalajal pred dnevi, a je treba poudariti, da so to samo neuradne informacije …

To je Yardley:

At Pollock FC in Scotland a big football fan - a dog called 'Yardley' - is allowed to watch games from the stands at Newlandsfield Park. pic.twitter.com/NKdqycIg3g — Ned Zelic (@NedZelic) October 20, 2019

Promocijski video Pollock FC, v katerem je nastopal Yardley: