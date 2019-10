Tudi zmaji so se spomnili na Mihajlovića

Nogometaši Olimpije so v času reprezentančnega premora v trening centru Niccolo Galli odigrali prijateljsko tekmo s tamkajšnjim prvoligašem Bologno. Italijani so dvakrat vodili, na koncu pa je poraz slovenske ekipe z zadetkom v 89. minuti preprečil Olimpijin rezervist Endri Čekiči.

Po koncu tekme se je slovenski tabor spomnil tudi na trenerja Bologne, Sinišo Mihajlovića, ki se še vedno bori z zahrbtno boleznijo, in mu poklonil dres Olimpije z njegovim priimkom. Pri italijanskem prvoligašu so se gostom za ganljivo gesto lepo zahvalili.

Mojstrovina zvezdnika premier league

Na prijateljski tekmi med Slonokoščeno obalo in Kongom je napadalec Crystal Palacea Wilfried Zaha poskrbel za mojstrovino, ki ji močno ploskajo tudi v Evropi. Zaha je na mojstrski način preigral celotno obrambo Konga, nato pa lepo našel napadalca Arsenala Nicolasa Pepeja.

Wilfried Zaha and Nicolas Pepe combine for Ivory coast goal vs DR Congo to make it 2:0. pic.twitter.com/uyHYRTBSnV — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) October 13, 2019

Zaha je postavil končni rezultat, 3:1:

With a simple step-over, MOTM Zaha wraps up the game with a 3-1 victory. #CIVRDC pic.twitter.com/NgXAhZ4fIE — GoldenBoyTerry (@IlPhenomeno_) October 13, 2019

Debi kot iz sanj, Čech junak hokejske tekme

Po videnem v spodnjih videoposnetkih bi lahko dejali, da imajo Čehi hokej v krvi. Lep dokaz za to je tudi nekdanja nogometna legenda Petr Čech, ki je nogometne čevlje obesil na klin po koncu lanske sezone. Legendarni vratar ni dolgo ostal križem rok in se odločil za nov šport. Travo je zamenjal za led, postal je čuvaj mreže angleške hokejske ekipe Guildford Phoenix.

Čeprav ima na papirju vlogo šele tretjega vratarja v ekipi, je dobil priložnost že v nedeljo in jo več kot izkoristil. Tekma se je odločala v kazenskih strelih, kjer je Čech ubranil dva strela gostov in svoj Phoenix popeljal do dveh točk. Na koncu je bil nekdanji nogometaš izbran tudi za igralca srečanja.

"Moja otroška želja je bila, da zaigram vsaj na eni hokejski tekmi, in zdaj mi tega nihče več ne more vzeti," je od sreče skakal Čech, ki ga je prišlo gledat skoraj tisoč navijačev, kar je za četrtoligaški angleški hokej nora številka. "Mislil sem, da bom bolj nervozen, saj nisem vedel, kaj naj pričakujem, a moje telo se je hitro navadilo na tekmovalni ritem in mislim, da sem se kar dobro odrezal," je še dodal.

Čech je že na ogrevanju pokazal, da mu je hokej vse prej kot tuj:

Petr Cech gardien de hockey, c’est fort ! pic.twitter.com/B73XSAgwE4 — Charles Trognon (@CharlesTrognon) October 14, 2019

Obramba za zmago Phoenixa:

Just Petr Cech winning a penalty shoot-out on his Ice Hockey debut.



He's still got it! pic.twitter.com/swjw0SVBXE — Match of the Day (@BBCMOTD) October 14, 2019

Poglejte, kaj si je privoščil reprezentant Walesa

Na kvalifikacijski tekmi med Walesom in Hrvaško, ki se je na koncu končala brez zmagovalca (1:1), smo bili priča čudni reakciji reprezentanta Walesa Daniela Jamesa, ki je po lažjem trku z Domagojem Vido in Borno Barišićem nepremično obležal na tleh.

Videti je bilo, da je izgubil zavest, zato je zavladala velika panika, po ogledu posnetka pa se je tudi videlo, da ni dobil udarca v glavo. Po tekmi je selektor Walesa Ryan Giggs neumnost svojega izbranca tudi priznal.

"Ob polčasu smo naredili vse teste in vse je bilo v redu. Po trku je ostal na tleh in vse skupaj odigral," je novinarjem povedal Giggs, ki je bil nad potezo Jamesa vse prej kot navdušen, saj je po nepotreben vznemirjal tako gledalce kot zdravniško osebje.

To so stvari, iz katerih se ne sme šaliti, po trkih smo videli že številne resne poškodbe. Tudi v nogometu, zato upamo, da se je mladi nogometaš Manchester Uniteda iz tega kaj naučil in tega ne bo nikoli več storil.

Vsi so mislili, da je izgubil zavest:

Looks awful watching it again! Daniel James was knocked out big time. pic.twitter.com/ZS6cHsedWN — Adam Humphreys (@AdamAce1066) October 13, 2019

Ženi slovitih nogometašev sta si skočili v lase

Pretekli teden je na Otoku močno odmeval verbalni spopad med ženama slovitih nogometašev Wayna Rooneyja in Jamieja Vardyja, Coleen in Rebekah. Prva je v javnem zapisu Vardyjevo ženo javno obtožila, da že več let vse, kar objavi na družbenem omrežju Instagram, dostavi najbolj znanemu angleškemu tabloidu The Sun in da ima za to tudi trdne dokaze.

Coleen je namreč vsem, ki ji sledijo, blokirala ogled njenih ''zgodb" na omenjenem družabnem omrežju, razen eni osebi in tako prišla do neizpodbitnega dokaza, da njene osebne stvari medijem podaja ravno njena dolgoletna prijateljica Rebekah.

Zapis Rooneyje žene:

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Becky je vse skupaj odločno zanikala in dala Rooneyjevi ženi vedeti, da če ne bo šlo drugače, je pripravljena pravico iskati tudi na sodišču. "Verjemi mi ali pa se vidiva na sodišču," je dejala gospa Vardy, ki je visoko noseča.

Coleen in Rebekah se že dolgo poznata:

The fallout from the Coleen/Rebekah scandal continues https://t.co/cBOosnMQM6 — Metro Entertainment (@Metro_Ents) October 14, 2019

"Želim si, da bi me prej poklicala. Nikoli nisem govorila z nobenim novinarjem o tebi. Če se ti je zdelo, da sem kriva jaz, bi me morala poklicati in bi zamenjala geslo. Videli bi, če bi se vse skupaj nadaljevalo. Tudi sama sumim, da je imelo do mojega profila dostop več oseb, v nekem trenutku sem sledila osebam, ki jih ne poznam. Sploh pa, kaj bi imela od tega, da tabloidu širim zgodbe o tebi. Ne potrebujem denarja," je v odgovoru zapisala Becky.

Kako se bo zgodba nadaljevala, še ni jasno, a po nekaterih zapisih obe ''wagici" že zdaj komunicirata le še prek odvetnikov. Ne bi se čudili, če bi vse skupaj res končalo na sodišču.

Odgovor Vardyjeve žene:

Brazilec še zdaj ne more verjeti, da se je to dogajalo

Legendarni brazilski nogometaš Robert Carlos je z intervjujem za španski časnik AS razkril, kaj se je pred leti dogajalo v slačilnici v tistem času galaktičnega Reala. Takrat so zanj igrali brazilski Ronaldo, Luis Figo, Zinedine Zidane in tudi David Beckham. Carlos je v pogovoru priznal, da so imeli igralci preveč moči, in ne more verjeti, da so jo kljub vsem neumnostim odnesli brez sankcij.

"Spomnim se dneva, ko je ekipo prevzel Jose Antonio Camacho, bili smo sedmi na lestvici, zato je bilo v slačilnici zelo naelektreno. Prišel je in dejal, da se bo jutranji trening začel ob 7. uri zjutraj. Prijazno smo pristopili do njega in mu povedali, da imamo treninge ob 10.30 in naj spremeni urnik," je dejal Brazilec, ki se je s soigralci izgovarjal na svoje navade.

Enak hladen tuš je dočakal tudi brazilski strokovnjak, Vanderlei Luxemburgo. "Vedno smo imeli navado, da imamo pred večerjo na mizi vsaj dva litra vina in kakšno pivo. Z Ronaldom sva šla do Luxemburga in mu dejala: 'Profesor, tukaj imamo svoje navade. Ne poskušajte nas spremeniti in vse bo dobro.' In kaj je storil, nemudoma nam je vzel alkohol, sami pa veste, koliko časa je bil trener Reala. Trajalo je tri mesece," pove nekdanji nogometaš z ubijalsko levico.

Carlos je v intervjuju še dodal, da so imeli na voljo zasebno letalo, ki je ves čas švigalo sem ter tja. Sam pravi, da je večkrat molil, da bi imeli tekmo že v soboto, da si je lahko v nedeljo ogledal dirko formule 1. Skratka, ni jim bilo težko.

‘I’ve slept with Ronaldo more times than my wife!’ – Roberto Carlos https://t.co/vXLhYdiGtY pic.twitter.com/uMFmKomD21 — MyNaijaBlog.Com - Read and Post News & Articles (@mynaijablog) October 12, 2019

Ibrahimović dobil svoj kip

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je dobil svoj kip v domačem Malmöju. "Ta kip je simbol vsega, kar je mogoče," je ob odkritju trimetrskega kipa dejal Ibrahimović. Zlat kip Ibrahimovića predstavlja brez zgornjega dela dresa in z dvignjenimi rokami po doseženem zadetku.

"Nekateri igralci dobijo lovorike, nekateri kipe, nekateri pa oboje. To je največ, kar se lahko zgodi človeku, posebej, če se to zgodi v domačem mestu," je povedal 38-letni Ibrahimović. "Zelo sem ponosen. To pomeni, da sem naredil nekaj, česar ni nihče drug," je dodal nogometaš Los Angeles Galaxyja.

Ko iz več kot 30 tisoč grl zadoni Dragojevića uspešnica

Po osmih letih je hrvaška reprezentanca spet zaigrala pred polnim Poljudom. Takoj se je videlo, kako močno so te čarobne večere v Splitu pogrešali tako nogometaši kot tudi navijači, ki so skupaj uprizorili prav nogometni praznik. Kapetan Luka Modrić in soigralci so s 3:0 odpihnili Madžare in z eno nogo in pol že stopili na evropsko prvenstvo, navijači pa so za edinstven šov poskrbeli na tribunah.

Še posebej odmeva posnetek petja uspešnice preminule legende Oliverja Dragojevića (Cesarice), katere refren je brez spremljave zapel celoten štadion. Priznati je treba, da se ti naježi koža.

Za naježit se! Cesarica jučer na Poljudu... ❤️ #HŽV🔴🔵 Objavil/a Samo Hajduk dne Petek, 11. oktober 2019

Tudi hrvaška predsednica si je dala duška

Del nogometnega praznika je bila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je podobno kot naš Borut Pahor velika športna navdušenka. Odeta v rdečo-belo šahovnico ni samo navijala za svoje ljubljence, pač pa tudi prepevala znane popevke. Poglejte, kaj je storila ob pesmi Dalmacijo. Tole pa ni šala.

Kamerman se ni mogel zadržati

Tukaj je še tretji posnetek s tekme med Hrvaško in Madžarsko. Težko reči, ali je boljši ali slabši od prvih, je pa tak, o katerem se je veliko pisalo v naši regiji.

Gre za hrvaško navijačico, ki na Poljudu mirno jé pokovko, a kamerman, ki je simpatično navijačico dalj časa snemal, je ujel trenutek, ko ji ena pade v globoko odprt dekolte.

Dekle si ob sem tem misli, ''stran pa ne bomo metali", je pobere in jo meni nič tebi nič mirno pojé. Ne bomo trdili, a zdi se, da se ji to ni zgodilo prvič.