Ponedeljek je in čas za priljubljeno rubriko, Sportalov izbor z družabnih omrežij. Katerih deset junakov se je v izboru zanimivih (ob)nogometnih dogodkov znašlo tokrat? Za pokušino vam omenimo le imeni: Cristiano Ronaldo in Diego Armando Maradona. Kaj sta ušpičila, pa so poglejte kar sami.

Ko se lepa novinarka sprehodi mimo navijačev ...

Začnimo kar na štadionu San Paolu v Neaplju, kjer je tistim najbolj gorečim navijačem Napolija že pred tekmo serie A začelo razbijati srce. Ne zaradi tekme, temveč zaradi pogleda na mično italijansko novinarko Diletto Leotto, ki je v rožnatem krilu in oprijeti beli majčki, ki je poudarila njeno bujno oprsje, v trenutku poskrbela za dvig testosterona in tem modernem času vse prej kot primerne vzklike.

"Pokaži j....," se je zaslišalo s tribun, lepa Italijanka pa je ostala mirna in seksističnim vzklikom pokazala palec navzdol. V nadaljevanju se je nasmejala in jim tudi pomahala, kar pomeni, da jim izrečenih besed ni posebno zamerila.

Leotta je sicer tista ženska, ki so ji leta 2017 hekerji s telefona ukradli vse fotografije. Na njem so bile tudi gole fotografije, ki so nekaj časa polnile številne medije, nato pa so jih umaknili s spleta.

Italijanka ima na Instagramu kar pet milijonov sledilcev. Tukaj je razlog, zakaj je tako:

Če imaš take prijatelje, sovražnikov ne potrebuješ

Naslednja postaja je London in tekma lige prvakov med Tottenhamom in Bayernom. Na papirju se je zdelo, da bo šlo za nogometno poslastico, na koncu pa se je vse skupaj prelevilo v bavarski Oktoberfest. Nemški prvak je na koncu zmagal s kar 7:2 in popolnoma ponižal londonskega tekmeca, prvo ime srečanja pa je bil nekdanji nogometaš Tottenhamovega najbolj osovraženega tekmeca Arsenala, Serge Gnabry, ki je zabil kar štiri zadetke.

Po veliki zmagi je odhitel pozdravit svoje navijače, ki so prišli v London, nato pa odhitel po žogo, s katero je kar štirikrat premagal vratarja angleške ekipe. Vse bi bilo lepo in prav, če bi tako razmišljal njegov soigralec Javi Martinez, ki je pred Nemčevimi očmi žogo brcnil čez štadion. Gnabry ni videl, ali gre za skrito kamero ali kaj drugega, na koncu pa je odprtih ust in vidno razočaran v slačilnico odšel brez dragocenega spominka.

Ples radosti in veselja Maradone

Diego Maradona je po prvi zmagi na klopi argentinske ekipe Gimnasia skakal od veselja. Kako tudi ne, saj so bile to prve točke po sedmih zaporednih porazih. Navdušenje je bilo tako veliko, da je sloviti Argentinec v slačilnici ob špalirju svojih izbrancev zaplesal, njegov unikatni ples pa se je hitro razširil po družabnih omrežjih. A tako kot vedno je nekatere navdušil, spet drugih pa ne.

Gimnasia po zmagi nad ekipo Godoy Cruz s 4:2 ni več zadnja na lestvici. Številni menijo, da zabava z dežurnim zabavljačem Maradono v La Plati traja še danes.

Diego Maradona has created an atmosphere where he's a friend first, boss second....Probably entertainer third



📽️ via @jmbianchi20 pic.twitter.com/4lOCMvXYLc — GOLAZO (@golazoargentino) 5 October 2019

Pazi, jajce!

Nogometaši ameriške nogometne ekipe Tampa Bay Rowdies so v minulem tednu poželi kar nekaj pozornosti. Ne zaradi predstav na nogometnih zelenicah, temveč zaradi početja v slačilnici. Privoščili so si enega izmed svojih članov. V igri, pri kateri moraš z glavo žogico za namizni tenis zadeti v koš, se je med žogicami znašlo tudi kokošje jajce in se nesrečniku razbilo sredi čela. Vsi prisotni so se valjali od smeha, mogoče se bo zdelo smešno tudi vam. Poglejte si, kako si v ZDA nogometaši krajšajo čas.

Sodnik sredi tekme izključil stranskega sodnika

Če ste bili menja, da ste v nogometu videli že čisto vse, vam lahko povemo, da niste. Da imamo prav, dokazuje pripetljaj iz nižjeligaške srbske lige, kjer je glavni sodnik kar med tekmo svojih dolžnosti razrešil svojega pomočnika in ga poslal z igrišča.

Tako igralci kot navijači na tribunah niso dobro vedeli, kaj se dogaja, a glavni sodnik je kljub velikemu nezadovoljstvu svojega pomočnika ostal neomajen in obračun nadaljeval brez stranskega sodnika. Kaj ga je tako razjezilo, se s posnetka ne vidi, govori pa se, da ni bil zadovoljen z določanjem prepovedanih položajev.

Sudija isključio Pomoćnika! Sudija Kotorčević isključuje svog pomoćnika Milutinovića sa meča! Objavil/a Srbijasport.net dne Petek, 04. oktober 2019

Ko preživiš preveč časa na YouTubu

Pred dnevi je uporabnik Twitterja Nat Jackson objavil posnetek tekme mlajših selekcij, na katerem je glavna atrakcija njegov nekajletni sin. Ta je ob rahlem trku z vrstniki obležal večkrat obležal kot mrtev in čez noč je postal spletna senzacija, njegov oče pa nad njegovim početjem ni najbolj navdušen.

"Sem starš najslabšega igralca v zgodovini lige. Ne vem, kako naj se počutim ob vsem tem. Poskuša dobiti karton, čeprav sem mu povedal, da je še prekmalu za to početje. Očitno je bilo preveč YouTuba ...," je zapisal Nat. Tudi mi mu težko svetujemo, kako naj se počuti, dejstvo pa je, da vas bo njegov video tako kot številne druge nasmejal do solz.

Ob tem malčku je tudi Neymar, ki znan po tem, da se rad meče po tleh in simulira hude prekrške, pravi amater.

Mamića išče ves Balkan, on pa ...

Eden najbolj iskanih ljudi na Balkanu Zdravko Mamić, proti komur je hrvaško tožilstvo pred dnevi sprožilo še tretjo obtožnico, se v BiH počuti kot riba v vodi. Niti malo si ne beli si glave s tem, kaj se dogaja na Hrvaškem in česa vse ga bremenijo organi pregona. To je mogoče videti tudi na posnetku, ki je minuli teden pricurljal v javnost.

Na njem nekdanji izvršni direktor zagrebškega Dinama v eni izmed sarajevskih restavracij na stolu poje uspešnico Mitarja Mirića - Ne Može Nam Niko Ništa. Preostali obiskovalci so nad Mamićevim petjem navdušeni.

Saj ni res, pa je ...

V to kategorijo spada posnetek, ki se je zgodil v najboljši kolumbijski ligi na obračunu med Cucuto in Millonarios. V enem izmed protinapadov gostov je branilca Cucute Javier Lopez poskušal z grdim prekrškom zaustaviti napadalca Josea Correo, a je ponesreči spodnesel kar soigralca Luisa Fernanda Mirando, ki bo brutalnem štartu soigralca ni več mogel nadaljevati tekme. Videli smo že poškodbe v isti ekipi ob raznih trkih z glavami v kazenskem prostoru, a da tako spodneseš soigralca ... Težko je ob tem karkoli dodati.

Kljub temu vse prej kot vsakdanjemu incidentu se je tekma končala z zmago domačih.

Ronaldo od sreče poljubil soigralca

Po zmagi Juventusa nad do zdaj še nedotakljivim Interjem sredi Milana je bilo v vrstah Torinčanov zelo veselo. Od sreče je skakal tudi prvi zvezdnik stare dame Cristiano Ronaldo, ki je pri hoji proti klubskemu avtobusu na lice poljubil soigralca Paula Dybalo, enega izmed junakov zmage na San Siru. Številni so ob tem zapisali, da je Portugalec končno prišel na svoj račun. Kaj so s tem mislili, ne bomo komentirali.





Se je sprl z dekletom in skočil iz šestega nadstropja?

Albanijo je minuli konec tedna pretresla nesreča vratarja Partizanija Alda Teqja, ki je naj bi po remiju proti Teuti (1:1) padel iz šestega nadstropja svojega stanovanja v Tirani.

Njegov klub je zapisal, da je šlo za nesrečo, medtem ko albanski mediji pišejo, da tiranska policija ne izključuje poskusa samomora. Teqja naj bi se pred padcem z 20 metrov močno sprl z dekletom, kar naj bi ga popeljalo do tega dejanja. Njegovo zdravstveno stanje je še vedno kritično, a stabilno, zdravniki pa opozarjajo, da se lahko vse skupaj tudi poslabša. Še posebej kritična so vratarjeva pljuča, poročajo albanski mediji in dodajajo, da so mu življenje rešili drevesa in grmičevje okoli stavbe.