Čech dočakal hokejski debi in navdušil #video

Nekdanji legendarni nogometni vratar Petr Čech je v nedeljo debitiral na hokejski tekmi in navdušil. Ob zmagi svojega moštva Guildford Phoenix nad Swindon Wildcats po loteriji je ubranil dva kazenska strela in si prislužil naziv igralca tekme.

Pred tednom dni je 37-letni nogometni upokojenec Petr Čech naznanil, da še ni povsem konec njegove igralske športne poti. Nogomet je zamenjal za hokej, ki ga je igral kot otrok in ob ogledu katerega je, kot pravi, vselej užival.

Za sodelovanje se je dogovoril z leta 2017 ustanovljenim kolektivom Guildford Phoenix, ki igra v četrtem razredu britanskega hokeja. Trenerski štab mu je namenil vlogo tretjega vratarja, saj bo Čech še naprej opravljal vlogo svetovalca pri Chelseaju, hokejske izkušnje pa bolj kot ne nabiral, ko mu bo čas dopuščal.

Foto: Getty Images

Izkazal se je ob kazenskih strelih

Že v nedeljo je dobil priložnost za hokejski debi in navdušil. Na obračunu med svojim Guildford Phoenixom in Swindon Wildcats je postal igralec tekme. S soigralci je po dveh tretjinah zaostajal z 1:2, nato so izsilili podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Čech je ubranil kar dva in svoji ekipi izdatno pomagal do tretje zmage v sezoni. S svojimi obrambi si je prislužil naziv "man of the match".

Obramba Petra Čecha za zmago:

🏒 @PetrCech made his ice hockey debut after 20 years of professional football.



He saved two penalties, won the shootout, and was named man of the match 💯



(🎥 @jessdobbe)pic.twitter.com/eVNmktuSxi — B/R Football (@brfootball) October 14, 2019

Uresničene otroške sanje

"Tega mi nihče ne more vzeti. Izjemno. Na nek način so se mi uresničile otroške sanje," je po debiju skysport povzel besede novega hokejskega vratarja, ki upa, da bodo v njegovi zgodbi navdih našli tudi mladi: "Če imaš sanje, jim slediš in trdo garaš zanje ... To sem naredil v nogometu in sanje so se uresničile. Upam, da se mladi zavedajo, da še slediš sanjam, se lahko zgodijo izjemne stvari." Čeh je hokejski vratar želel postati že kot otrok, a si starši takrat njegovega udejstvovanja na ledu niso mogli privoščiti.

Na dresu je nosil številko 39, ki je nekoč pripadala Hašku. Foto: Getty Images

Čech je na čeladi nosil simbole nogometnih klubov, ki sta zaznamovala njegovo kariero, Chelseaja in Arsenala, spomnil pa se je tudi na legendarnega češkega hokejskega vratarja Dominika Haška. Njegovo podobo je imel na čeladi, na njegovem dresu pa je bila Haškova 39-ica.