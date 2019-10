Legendarni Čeh z zelenic na led

Ni še povsem konec igralske športne kariere 37-letne letne češke športne ikone Petra Čecha. Pred meseci je nogometne športne copate sicer obesil na klin, zdaj pa si bo na noge obul drsalke. Preizkusil se bo kot hokejski vratar leta 2017 ustanovljenega kluba Guildford Phoenix iz Guildforda, ki mu je uspela odlična marketinška poteza. Klub igra v četrtem razredu britanskega hokeja, Čech pa naj bi mu pomagal kot tretji čuvaj mreže.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa