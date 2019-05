Potočil solzico in odšel kot eden največjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čustva so bila premočna. Legendarni češki čuvaj mreže Petr Čech je po zadnji tekmi v karieri, na kateri je z Arsenalom ostal praznih rok v finalu evropske lige (1:4), potočil solze. Ni se mogel zadržati. Izgubil je proti svojemu dolgoletnemu klubu in najverjetneje tudi bodočemu delodajalcu Chelseaju!

Finale evropske lige v Bakuju je zaznamoval tudi konec vratarske kariere Petra Čecha. Pri 37 letih se je odločil za konec kariere, v kateri si je izklesal status enega najboljših čuvajev mreže v Evropi. Sprva je dolga leta stal na vratih Chelseaja, nato pa se preselil na drugo stran Londona in okrepil topničarje. Pri njih je tudi končal kariero, za zadnje dejanje pa si ni mogel izbrati bolj primerne tekme. V finalu lige Europa se je pomeril z nekdanjim klubom Chelseajem, s katerim je pred leti postal tudi evropski prvak.

Image: Petr Cech in tears after the final whistle tonight. #afc pic.twitter.com/GB88xdMtnr — afcstuff (@afcstuff) May 29, 2019

Ne obžaluje ničesar, žal mu je zaradi trdega dela

V drugem polčasu je v 27 minutah prejel kar štiri zadetke. Foto: Reuters "Ponosen sem na svoje nogometne dosežke. Ponosen sem tudi na svojo predstavo v finalu. Ko igraš zadnjo tekmo v karieri, si deležen ogromno pritiska," je pojasnil po tekmi v mikrofon BT Sport. Izkušeni Čeh, ki zaradi hujše poškodbe glave (2006) že vrsto let brani s prepoznavno zaščitno kapo, je resda prejel štiri zadetke, a tudi s številnimi vrhunskimi posredovanji preprečil, da bi se modri razveselili še izdatnejše zmage.

"Naredil sem vse, kar sem lahko, tako da ne obžalujem ničesar. Razen tega, da smo garali vso sezono, na koncu pa ostali brez nagrade. Tega si naša ekipa ni zaslužila," je dodal po bolečem porazu v Bakuju, s katerim je sklenil kariero na vratih vrhunskih klubov.

V Bakuju je preprečil še višji poraz Arsenala v angleškem finalu evropske lige. Foto: Reuters

Prve korake je naredil pri Viktorii iz Plzna, nato branil za Chmel Blšany, praško Sparto in francoski Rennes, leta 2004 pa ga je kupil Chelsea in postavil med modri vratnici. V 11 letih je zbral kar 333 nastopov za modre in se vpisal med večje klubske legende. V zadnjih štirih letih se je preselil k velikemu tekmecu Arsenalu, bogato kariero, v kateri je osvojil kar 18 lovorik, pa sklenil na evropskem finalu v Azerbajdžanu.

Vratar Arsenala bo do 30. junija

Aplavz so mu namenili tako navijači Arsenala kot tudi Chelseaja. Foto: Reuters S Chelseajem ga še vedno veže tako močna vez, da bi lahko nadaljeval nogometno pot v vlogi športnega direktorja modrih! Vsaj takšne so govorice, ki jih na Otoku poslušajo že lep čas. Iz Arsenala bi se lahko vrnil na stadion Stamford Bridge, skrbel za kadrovsko politiko in poskušal zadovoljiti lastnika Romana Abramoviča. O tem v Bakuju ni želel govoriti.

"Vedno sem si govoril, da je moj cilj, kako dvignem lovoriko z Arsenalom, nato pa mislim o tem, kaj bom počel pozneje. Do 30. junija sem še nogometaš Arsenala," je bil skrivnosten češki rekorder po številu nastopov za reprezentanco. Državni dres je oblekel kar 124-krat.

Topničar bo vse do konca junija, nato pa naj bi postal športni direktor Chelseaja. Foto: Reuters

Modri bodo v novo sezono vstopili kot zmagovalci evropske lige, tako da so si zagotovili nastop na evropskem superpokalnem srečanju, v angleškem prvenstvu pa se bodo poskušali podati še višje od tretjega mesta, ki so ga osvojili letos. Arsenalu bo ostala le tolažilna nagrada, novo sodelovanje v evropski ligi.