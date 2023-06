Nekdanji nogometni vratar Petr Čech našel nov hokejski izziv

Petr Čech, ki je za češko izbrano vrsto zbral 124 nastopov, v klubski karieri pa je igral na 781 tekmah, bo že peto sezono zapovrstjo v Veliki Britaniji dejaven kot hokejski vratar. Po podpisu pogodbe z amaterskim moštvom Guildford Phoenix v četrtem rangu britanskega hokeja, kjer je branil med letoma 2019 in 2022, je bil minulo sezono član ekipe Chelmsford Chieftains in tam zabeležil več kot 90-odstotno uspešnost obramb.

Zdaj je podpisal z Oxford City Stars v južni diviziji drugega ranga britanskega hokeja, je klub sporočil na uradni spletni strani in družbenih omrežjih.

