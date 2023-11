Po nogometu na elitni ravni bo zdaj branil med britansko hokejsko elito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Petr je športnik z izjemnimi kariernimi uspehi in ve, kaj je potrebno za tekmovanje na najvišji ravni," je prestop pospremil trener Belfasta Adam Keefe, ki je Čechove sposobnosti deloma spoznal že na aprilski dobrodelni tekmi, ko je bil Čeh vratar gost njegove ekipe. Takrat so na tekmi proti ukrajinskemu Dnipru zbrali več kot 70.000 evrov za pomoč hokeju v Ukrajini.

Petr Cech has joined Belfast Giants on loan ✍️ #EIHL pic.twitter.com/ubRYc4zaPt — BBC Sport (@BBCSport) November 15, 2023

Po nogometni karieri pa je začel igrati hokej za Guildford Phoenix, pozneje pa nosil še dres Chelmsford Chieftains in Oxford City Stars. Foto: Guliverimage Češki zvezdnik je bil pred hokejsko kariero svetovno znani nogometni vratar, ki je med letoma 2004 in 2015 odigral več kot 330 tekem za Chelsea, zatem pa je še štiri leta branil za Arsenal, kjer je tudi končal kariero, v kateri je bil še član Blšanyja, praške Sparte in Rennesa.

Med večjimi uspehi velja izpostaviti štiri naslove angleškega prvaka, pet pokalov FA, tri ligaške pokale, ligo prvakov in evropsko ligo.

Za Češko je zbral 124 nastopov, s katero je igral na svetovnem prvenstvu 2006 ter na evropskih prvenstvih 2008 in 2012.

Čehovo novo moštvo iz Belfasta je po devetih tekmah trenutno na petem mestu lige EIHL.