Petr Čech se je vrnil k Chelseaju

Sedemintridesetletni Petr Čech je s Chelseajem osvojil štiri naslove angleškega prvaka ter leta 2012 naslov lige prvakov in leta 2013 naslov prvaka evropske lige. Aktivno kariero je sklenil v vrstah Arsenala, pri katerem je bil zadnje štiri sezone. Za Chelsea je zbral 333 nastopov, za Arsenal pa 110 nastopov.

Pred prihodom na Otok je otrok mladinske šole Viktorie Plzen branil za Sparto iz Prage in francoski Rennes. Za češko izbrano vrsto je med letoma 2002 in 2016 odigral 124 tekem.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌