Ibrakadabra pred vrati italijanskega velikana!

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović se po besedah prvega moža lige MLS Dona Garberja vrača v Evropo. Skandinavec, ki je pred kratkim dopolnil 38 let in v zadnji sezoni navduševal ljubitelje nogometa s številnimi atraktivnimi zadetki v dresu Los Angeles Galaxy, naj bi namreč že sklenil dogovor z Milanom. Dres italijanskega velikana, ki doživlja veliko krizo, je nazadnje nosil leta 2012.

Čeprav ima že 38 let, Zlatan Ibrahimović še vedno spada med največje nogometne zvezdnike. S samozavestnimi nastopi pred kamerami in mojstrovinami na igrišču redno polni naslovnice. Po dveletnem obdobju, ki ga je preživel v Severni Ameriki, kjer je zastopal barve predstavnika lige MLS Los Angeles Galaxy, je očitno napočil čas za vrnitev v Evropo.

Stari znanec serie A

Pred odhodom v ZDA je Šved nazadnje v Evropi igral za Manchester United. Foto: Reuters Komisar lige MLS Don Garber je namreč v pogovoru za ESPN razkril, da se Ibrahimović vrača v Milan. "V dveh letih je izboljšal skoraj vse strelske rekorde. Želel bi si, da bi ostal v ligi MLS, a bo o tem odločal Los Angeles Galaxy," je Garber namignil, da bo o usodi švedskega napadalca odločal pogovor med zdajšnjim klubom in snubcem iz Italije, ki v tej sezoni doživlja tako rezultatsko kot finančno krizo, na lestvici pa zaseda šele 11. mesto.

Ibrakadabra je stari znanec serie A. Na Apeninskem polotoku je nastopal tako za Juventus, Inter kot Milan, za katerega je nazadnje igral leta 2012. "Italija je moj drugi dom. Januarja bom prost igralec. Lahko bi se vrnil v Italijo. Če bi se, bi se rad potegoval za naslov prvaka," je dejal karizmatični Skandinavec bosanskih in hrvaških korenin, ko je pred kratkim premleval o tem, kje bi lahko nadaljeval kariero. V medijih so se takrat razširile govorica, da se zanj zanima Napoli, imel pa naj bi tudi ponudbe iz Španije in Avstralije.

Ibrahimović je v zadnji sezoni lige MLS po številu zadetkov zaostal le za prvakom Carlosom Velo. Foto: Reuters

V zadnji sezoni je nastopal v ligi MLS in navduševal Američane z atraktivnimi zadetki. V končnici prvenstva je priznal premoč mestnemu tekmecu Los Angeles FC, ki se je pozneje na krilih najboljšega strelca Carlosa Vele (34 zadetkov in 15 podaj) povzpel na prestol. V velikem finalu je ugnal Seattle (3:1).