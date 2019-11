Carlos Vela je za strelsko rekordno sezono prejel nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vela je v rednem delu sezone in končnici dosegel rekordnih 36 golov, nagrado pa je prejel na slovesnosti na stadionu Banc of California v Los Angelesu.

Tridesetletni Mehičan je LA popeljal do tako imenovanega MLS Supporters Shield, naziva, ki ga prejme najboljša ekipa rednega dela, in končnice. V njej je Vela dosegel dva gola in podajo, toda njegova ekipa se ni uvrstila v finale, izločil jo je Seattle.

Ibrahimović je sezono končal pri 30 golih, po nedavni objavi na družbenem omrežju Instagram pa naj bi se Šved vrnil v Evropo in zaigral v Španiji.