Ibrahimović zmedel svet, kaj se dogaja? #video

Pri 38 letih še vedno spada med vrhunske napadalce, kar je dokazal tudi v zadnji sezoni, ko je bil drugi najboljši strelec lige MLS in poskrbel za nič koliko atraktivnih zadetkov. Zlatan Ibrahimović želi nadaljevati kariero, v kateri je okusil čar igranja za številne klubske velikane in osvojil ogromno lovorik. Čeprav so ga po odhodu iz ZDA najbolj povezovali z nekdanjim klubom Milanom, na serie A sta se zanj zanimala tudi Napoli in Bologna, pa bi se lahko Ibrakadabra odločil drugače in se vrnil v domovino.

Razjezil someščane iz Malmöja

Zlatan Ibrahimović še vedno spada med najbolj priljubljene napadalce na svetu. Foto: Reuters Z objavo dresa Hammarbyja je sprožil plaz neodobravanj njegovih someščanov iz Malmöja, kjer je odraščal in vstopil v svet profesionalnega nogometa. Hammarby je klub, ki prihaja iz Stockholma, v zadnji sezoni pa je osvojil tretje mesto in si tako zagotovil nastop v Evropi.

Iz švedskega kluba, ki se je po zaslugi objave slovitega napadalca danes znašel v središču zanimanja, so sporočili, da niso sklenili pogodbe z nekdanjim švedskim reprezentantom. Dodali so, da bi v tem primeru, če bi resnično prišlo do sklenitve sodelovanja, o tem najprej obvestili javnost prek kluba.

Klubska kariera Zlatana Ibrahimovića: Malmö, Švedska (1999 – 2001)

Ajax Amsterdam, Nizozemska (2001 -2004)

Juventus Torino, Italija (2004 – 2006)

Inter Milano, Italija (2006 – 2009)

Barcelona, Španija (2009 – 2011)

AC Milan, Italija (2010 – 2012)

Paris St. Germain, Francija (2012 – 2016)

Manchester United, Anglija (2016 – 2018)

Los Angeles Galaxy, ZDA (2018 – 2019)

Ibrahimović je nazadnje v Evropi branil barve Manchester Uniteda, kjer je bil njegov trener Jose Mourinho. Ko je Portugalec pred dnevi prevzel vodenje Tottenhama, so se na Otoku sprožile govorice, da bi lahko v zimskem prestopnem roku pripeljal tudi samosvojega Šveda, s katerim je v karieri večkrat sodeloval.