Zlatanu Ibrahimoviću ponujajo šest milijonov za pol leta

Italijanski nogometni velikan Milan, ki je v zadnjih letih le senca uglednega kluba, švedskemu zvezdniku Zlatanu Ibrahimoviću ponuja bogato pogodbo. Ameriški lastniki so napadalcu ponudili sodelovanje, a le če bi bil pripravljen ostati 18 mesecev. V tem primeru so za pol leta pripravljeni plačati šest milijon evrov, poročajo italijanski mediji.

Osemintridesetletni Šved, ki ima bosanske korenine, je pred časom sporočil, da zapušča Los Angeles Galaxy in da je podpisal pogodbo s slavnim managerjem Minom Riolo.

Kam se bo preselil, še ni izdal, zanj se poleg italijanskih zanimajo tudi nekateri španski klubi. Najbolj glasni v svoji želji so bili predstavniki Bologne, njihov trener Siniša Mihajlović, ki so ga včeraj odpustili iz bolnišnice, kjer se je zdravil zaradi raka, naj bi izkoristil poznanstvo in ga pripeljal v klub.

Ibrahimović je za Milan že igral od leta 2010 do leta 2012. Foto: Getty Images

Ibrahimović je za Milan že igral od leta 2010 do leta 2012, zanj je v 61 tekmah dosegel 42 golov, pomagal mu je tudi osvojiti naslov, ki je za giganta zadnji. Naslov italijanskega je trikrat osvojil tudi z Interjem. Dvakrat je bil najboljši še z Juventusom, ki pa so mu naslova zaradi domnevne podkupovalne afere Calciopoli odvzeli.

Milan je v lanski sezoni v serie A zasedel peto mesto mesto, letos pa je po 12. krogih šele 14.