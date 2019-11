Ibrahimović spletel čvrsto vez s Hammarbyjem

Švedski napadalec Zlatan Ibrahimović je v torek nogometni svet presenetil z objavo na Instagramu, kjer je izpostavil dres Hammarbyja z njegovim priimkom, dan pozneje pa je švedski klub podal pojasnilo, v katerem je dal vedeti, da 38-letni Skandinavec tega ni naredil naključno. V Los Angelesu, kjer je pred dnevi prekinil sodelovanje z moštvom lige MLS Los Angeles Galaxyjem in se podal na lov za novim delodajalcem, je imel namreč sestanek s predstavniki kluba iz Stockholma.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Predsednik kluba ne skriva navdušenja

V zadnji sezoni je bil drugi najboljši strelec lige MLS. Foto: Getty Images Odkupil je polovico deleža, ki ga ima v lasti ameriški koncern AEG (Anschutz Entertainment Group), tesno prisoten v svetu športa in glasbe, in postal skoraj četrtinski lastnik švedskega kluba.

Predsednik Hammarbyja Richard von Yxkull je pojasnil: ''To je za nas nekaj novega, a smo nad tem navdušeni. Tega nismo mogli storiti ob boljšem času. V zadnjih letih smo zelo napredovali, prihodnje leto pa bomo igrali v Evropi. Ko se ti pridruži takšna oseba, kot je Zlatan Ibrahimović, polna strasti in zmagovalne miselnosti, je to pravilen korak. Je pa še prezgodaj govoriti o tem, na kakšen način nam lahko pomaga. Lahko le povem, da ima naše sodelovanje velik potencial,'' prvi mož Hammarbyja, ki je v zadnji sezoni na Švedskem osvojil tretje mesto in slovi po zvestih navijačih, predstavnikih zlasti delavskega razreda, ni razkril, ali bo izkušeni napadalec pomagal klubu tudi na igrišču.

Tako je Ibrahimović v torek presenetil svet:

''Hammarby je fantastičen klub s strastnimi navijači, ki je deležen ogromno spoštovanja na Švedskem. Že od nekdaj mi je bil všeč, obožujem tudi njegove navijače. Navdušen sem nad njegovim napredkom v zadnjih letih, tako kot tudi zunaj igrišča. To, da sem se pridružil Hammarbyju in mu pomagam še do večjega napredka, mi je v užitek,'' je v klubskem sporočilu za javnost sporočil Ibrahimović, eden najbolj cenjenih napadalcev zadnjega desetletja.

O tem, kje bo igral v prihodnje, bo tako govora ob enem izmed njegovih naslednjih dejanj, za zdaj pa je jasno, da to ne bo Hammarby. V pogovoru za švedski časnik Aftonbladet je namreč Zlatan poudaril, da ne bo oblekel njegovega dresa na igrišču.