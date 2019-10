Večer, v katerem Slovenija lovi zaključno žogico za nekaj velikega

Če Slovenija danes v Skopju poveže še četrto kvalifikacijsko zmago, bo imela pred nedeljsko tekmo z Avstrijo, ki bo danes gostila Izrael, pred njo najmanj točko prednosti. Če bo potem v Stožicah Avstrijce premagala, jim bo dve tekmi pred koncem pobegnila za štiri točke, ki bi morale ob skoraj že vračunanih novembrskih treh točkah z domače tekme proti obubožani Latviji (trenutno 6 tekem, 6 porazov, razlika v zadetkih pa 1:21) pred zadnjo tekmo kvalifikacij na Poljskem zagotavljati vsaj drugo mesto. To pa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 že pomeni končni uspeh.

Slovenija, ki je bila še pred pol leta nogometno mrtva, ima danes jasno in odprto pot do velikega uspeha. Uvrstitve na veliko tekmovanje, na katerega zdaj čaka že deset let. Pot do tja je še vedno dolga, a nogometna evforija je spet nazaj. To potrjuje predvsem dejstvo, da je tekma z Avstrijo v Stožicah razprodana že nekaj tednov. Pa tudi to, da je Slovenijo kar 1000 navijačev prišlo bodriti tudi v Skopje.

Makedonija – Slovenija

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, 7. krog. Štadion Toše Proeski v Skopju (kapaciteta 36.460). Sodnik: Danny Makkelie, Nizozemska.



Verjetni začetni postavi:

Makedonija: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Ademi, Elmas, Spirovski; Pandev, Trickovski, Nestorovski. Selektor: Igor Angelovski.

Slovenija: Oblak; Balkovec, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Kurtić, Krhin, Verbič, Iličić, Bezjak; Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Matjaž Kek: Smo v položaju, ko najprej razmišljamo o sebi

"Vsi se zavedamo, kakšna tekma nas čaka. Spoštujemo tekmeca, ki nas gosti. To bo prava tekma, oboji iščemo točke in bo velik izziv za igralce, strokovni štab in vse okoli reprezentance. Želja so nove točke in da bi še enkrat razveselili naše navijače," je na novinarski konferenci večer pred tekmo govoril Matjaž Kek. "Jutri potrebujemo igralce, ki so pripravljeni 120-odstotno," je še povedal.

Matjaž Kek komaj čaka, da se tekma v Skopju začne. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Oni so si letvico postavili visoko in spet vzbudili zanimanje javnosti. Imamo dovolj informacij o tekmecu, ampak Slovenija je v položaju, da najprej razmišlja o sebi in da iz tega sprovocira čim več. Nogomet pa je stvar trenutka in ne življenja na stari slavi," je selektor opozoril na to, da ni časa za napake. Tudi on se zagotovo zaveda, da se stvari spet lahko čez noč obrnejo na slabše.

"Ekipa ima nekaj več tekem v nogah, kar se pozna. Komaj čakam tekmo, ker bo dobra, nasproti bo stal kakovosten tekmec, kar bo od nas zahtevalo maksimum," je dodal Kek, ki so ga včeraj zagotovo malce zmotile težave na poti. Slovenci so iz Ljubljane zaradi tehničnih težav letala odpotovali dobro uro pozneje, medtem ko so se v Skopju pojavile zapleti s prtljago, a pravi, da ni bilo nič hujšega. "To so stvari, ki se dogajajo in je brez zveze izgubljati energijo, ker ne moreš nič pomagati. To je lahko le še dodatna spodbuda, dodaten motiv, da smo še boljši, odločnejši in z več želje za pozitiven rezultat," je povedal selektor Kek, preden se je s fanti podal na uraden trening in preizkusil zelenico Arene Tošeta Proeskega, na kateri bo danes igrala Slovenija.

Štadion, na katerem je Real prišel do evropske lovorike

Arena Toše Proeski. Foto: Getty Images



Zgrajen je bil leta 1947, a je bil leta 2011 prenovljen in tudi povečan. Do leta 2009 je nosil ime Mestni štadion v Skopju, potem pa bil preimenovan v Phillip II nacionalno areno, letos pa še drugič spremenil ime. Poimenovan je bil po velikanu makedonske glasbe Tošetu Proeskem, ki je leta 2007 tragično umrl v prometni nesreči.



Vrhunec dogajanja na tem štadionu je bil zagotovo evropski superpokal leta 2017, v katerem sta se udarila takratni evropski prvak Real Madrid in zmagovalec lige Europa Manchester United. Z 2:1 so zmagali Madridčani. Štadion v Skopju, na katerem bo danes igrala Slovenija, je največji makedonski in sprejme 36.460 gledalcev. Je nacionalni nogometni štadion, na katerem tekme igra makedonska reprezentanca, tam pa igrata tudi Vardar in Rabotnički. Zgrajen je bil leta 1947, a je bil leta 2011 prenovljen in tudi povečan. Do leta 2009 je nosil ime Mestni štadion v Skopju, potem pa bil preimenovan v Phillip II nacionalno areno, letos pa še drugič spremenil ime. Poimenovan je bil po velikanu makedonske glasbe Tošetu Proeskem, ki je leta 2007 tragično umrl v prometni nesreči.

Jan Oblak: Besede ne pomagajo nič

Ob selektorju je pred novinarje sedel z naskokom prvi zvezdnik slovenskega nogometa in tudi začasni kapetan Slovenije, ki bo kapetanski trak najverjetneje nosil tudi danes. Bojan Jokić namreč skorajda zagotovo ne bo mogel igrati, saj ga zaradi težav s poškodbo na zadnjem treningu sploh ni bilo na igrišču. "Prišli smo po točke, ampak besede ne pomagajo nič, če si tega na igrišču ne zaslužiš. Upam, da bomo pokazali vse to in da nesemo s sabo pozitiven izid," je povedal Jan Oblak.

"Makedonija ima dobro ekipo in tudi dobre posameznike. Izid na prvi tekmi je bil takrat takšen, kakršnega si nismo želeli. Upam, da bomo pokazali več kot v Ljubljani in prišli do treh točk. Vemo pa, da bo težko, vzdušje bo verjetno izjemno," je o Makedoniji, proti kateri je branil že marca, ko je bilo v Ljubljani 1:1, povedal zvezdnik madridskega Atletica.

Jan Oblak upa, da bo Slovenija proti Makedoncem tokrat iztržila več, kot je na prvi tekmi. Foto: Vid Ponikvar

"Reprezentančne akcije so na vsake toliko časa, forma se spreminja, ampak septembra smo pokazali, da smo sposobni velikih izidov. Verjamem, da bo tudi tokrat tako. Nismo bili slabi že na prvi tekmi z Makedonci, ampak na žalost smo dobili le točko. Upam, da bomo pokazali več, da bomo borbeni, da bomo šli s hladno glavo v tekmo in čakali na našo priložnost. Ne smemo pa brezglavo v določene stvari, kjer to ni potrebno," je Škofjeločan, ki se je v reprezentanco vrnil po enoletni odsotnosti ob prihodu Keka, pohvalil delo svojega nadrejenega, s katerim se očitno odlično razumeta. Da je tako, potrjuje tudi kapetanski trak, ki ga bo Oblak nosil danes.

"Po septembru smo res bližje, ampak vse se hitro menja. Treba bo biti stoodstoten, verjamem, da lahko veliko naredimo in da je možnost, da bomo novembra spet vsi veseli in pričakovali zadnji tekmi," je še povedal vratar, ki je na tokratno reprezentančno akcijo prišel odlično razpoložen. Med vratnicama Atetica gola namreč ni prejel že kar 475 minut.

Sodil bo Nizozemec, ki Matjažu Keku ni prinesel sreče

Foto: Getty Images Dannyju Makkelieju, nekdanjem policistu, ki je ta poklic opustil leta 2011, ko se je zaposlil na nizozemski nogometni zvezi. Ta namreč zaposluje svoje sodnike, ki čas med tekmami prebijejo v pisarnah.



V tamkajšnji najboljši nogometni ligi ta 36-letni sodnik sodi od leta 2009. Do zdaj je bil glavni sodnik na 17 tekmah v ligi prvakov, sodil je tudi na četrtfinalnem obračunu Porta in Liverpoola v prejšnji sezoni. Zanimivo, v elitni evropski nogometni ligi je debitiral oktobra 2014, ko je sodil na tekmi med Mariborom in Chelseajem na Stamford Bridgu, ki se za vijoličaste ni končala dobro. Izgubili so z 0:6. Mariboru je dve leti pred tem sodil tudi na tekmi kvalifikacij za ligo prvakov proti Željezničarju v Sarajevu, kjer je Maribor zmagal z 2:1.



Vloga glavnega sodnika na današnji tekmi v Skopju je pripadla Nizozemcu Dannyju Makkelieju, nekdanjem policistu, ki je ta poklic opustil leta 2011, ko se je zaposlil na nizozemski nogometni zvezi. Ta namreč zaposluje svoje sodnike, ki čas med tekmami prebijejo v pisarnah. V tamkajšnji najboljši nogometni ligi ta 36-letni sodnik sodi od leta 2009. Do zdaj je bil glavni sodnik na 17 tekmah v ligi prvakov, sodil je tudi na četrtfinalnem obračunu Porta in Liverpoola v prejšnji sezoni. Zanimivo, v elitni evropski nogometni ligi je debitiral oktobra 2014, ko je sodil na tekmi med Mariborom in Chelseajem na Stamford Bridgu, ki se za vijoličaste ni končala dobro. Izgubili so z 0:6. Mariboru je dve leti pred tem sodil tudi na tekmi kvalifikacij za ligo prvakov proti Željezničarju v Sarajevu, kjer je Maribor zmagal z 2:1. Slovenski reprezentanci še ni sodil, ima pa z njim izkušnje Matjaž Kek iz časov, ko je bil trener Rijeke. Ne najboljših, Nizozemec zdajšnjemu slovenskemu selektorju ni prinesel sreče. Po porazu na prvi tekmi play-offa za ligo prvakov v Pireju ob ugodnem rezultatu 1:2 je Rijeka v sezoni 2017/18 Olympiacos gostila na Rujevici in upala na velik podvig, a ga ni dočakala. Izgubila je z 0:1 in ostala brez sanj.

Kakšna bo postava Slovenije?

Zdaj bo Oblak, ki je septembra na tekmi proti Izraelu prejel zanj dva precej nevsakdanja gola po strelih od daleč, ob katerih bi lahko posredoval precej bolje, ta niz skušal podaljšati še na tekme Slovenije.

In v kakšni postavi bo ta nastopila tokrat? Kek najverjetneje, tako kot je to počel pred desetimi leti, ko je spisal južnoafriško pravljico, ne bo prav veliko menjal. Pravzaprav lahko pričakujemo identično postavo, kot je bila na septembrski tekmi proti Poljski, oziroma identično s tekme proti Izraelu, minus Jokić.

Jure Balkovec bo najverjetneje spet igral od prve minute. Foto: Vid Ponikvar

Poškodovanega kapetana bo na levi strani obrambe nadomestil Jure Balkovec, ki se je proti Poljakom navdušil in je v štartnem položaju, da iz postave izrine Jokića. Ta bo, če in ko bo zaigral, vpisal jubilejni 100. nastop v majici Slovenije. Toliko, kot jih je do zdaj samo še njegov dober prijatelj, nekdanji soigralec in tudi poslovni partner Boštjan Cesar.

V sredini obrambe nista vprašljiva Miha Mevlja in Aljaž Struna, na desni strani obrambe je to Petar Stojanović. Tudi vezista nista skrivnost. Rene Krhin in Jasmin Kurtić, če se v zadnjem hipu ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega.

Slovenija zaradi Jana Oblaka skoraj enkrat dražja

Jan Oblak je vreden skoraj enkrat več kot celotna reprezentanca Makedonije. Foto: Reuters Jana Oblaka, kajpak, ki je z rekordno vratarsko vrednostjo (okroglih sto milijonov evrov) skorajda enkrat bolj vreden kot celotna reprezentanca, s katero se bodo Slovenci pomerili danes.



Vrednost nogometašev, ki jih je selektor Makedoncev Igor Angelovski vpoklical za oktobrski tekmi proti Sloveniji in Poljski, je namreč 61.460.000 evrov. V to številko je vštet tudi drugi najdražji makedonski nogometaš, član španskega Levanteja Enis Bardhi, ki pa tokrat ne bo igral. Najdražji Makedonec je sicer mladi Eljif Elmas, ki je letos poleti iz Fenerbahčeja za 16 milijonov evrov prestopil v Napoli. Tretjeuvrščeni Makedonec na tej lestvici, izkušeni nogometaš zagrebškega Dinama Arijan Ademi, s šestimi milijoni evrov vrednosti že precej zaostaja.



Poigrali smo se s številkami in pogledali, kakšna je tržna vrednost nogometašev, ki so se znašli na oktobrskem seznamu selektorjev Slovenije in Severne Makedonije. Upoštevali smo vrednosti po oceni spletne strani Transfermarkt.com, rezultati pa niso presenetljivi. Precej "dražja" je slovenska ekipa. Ni skrivnost, zakaj. Zaradi Jana Oblaka, kajpak, ki je z rekordno vratarsko vrednostjo (okroglih sto milijonov evrov) skorajda enkrat bolj vreden kot celotna reprezentanca, s katero se bodo Slovenci pomerili danes. Vrednost nogometašev, ki jih je selektor Makedoncev Igor Angelovski vpoklical za oktobrski tekmi proti Sloveniji in Poljski, je namreč 61.460.000 evrov. V to številko je vštet tudi drugi najdražji makedonski nogometaš, član španskega Levanteja Enis Bardhi, ki pa tokrat ne bo igral. Najdražji Makedonec je sicer mladi Eljif Elmas, ki je letos poleti iz Fenerbahčeja za 16 milijonov evrov prestopil v Napoli. Tretjeuvrščeni Makedonec na tej lestvici, izkušeni nogometaš zagrebškega Dinama Arijan Ademi, s šestimi milijoni evrov vrednosti že precej zaostaja. Podobna je tudi zgodba s Slovenci. Zvezdnik Atalante iz Bergama Josip Iličić, čigar vrednost je ocenjena na 17 milijonov evrov, je drugi, medtem ko si Jasmin Kurtić (Spal) in Benjamin Verbič s šestimi milijoni evri delita tretje mesto.

Na levi strani zvezne vrste bo od prve minute zagotovo igral Benjamin Verbič, ki je z dvema goloma Sloveniji prinesel zmago nad Izraelom, na desni bi to moral biti borbeni Roman Bezjak, ki se je ob številnih pretečenih kilometrih proti Izraelcem izkazal še z zadetki.

Gonilna sila slovenske igre v napadu bi tudi tokrat moral biti Josip Iličić. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Med njima bo skušal z nogometno žogo spet čarati Josip Iličić, ki je po nekaj slabših predstavah v majici Atalante zagotovo motiviran, da pokaže, kdo in kaj je. Za nameček pa tokrat bogatejši še za izkušnje prvih minut v ligi prvakov, v kateri je medtem debitiral.

V napadu glede na to, kaj je kazal na zadnjih tekmah Slovenije in še manj glede na to, kaj vseskozi kaže v majici Slovana iz Bratislave, niti najmanj ne bi smel biti vprašljiv Andraž Šporar.

Trenutek je odličen, forma nogometašev prav tako, težav s poškodbami, ki bi ogrožale Kekov načrt ni, Slovenija je pripravljena, da poskrbi za zaključno žogico in jo potem tri dni pozneje v nabito polnih Stožicah spremeni v as. Za nastop na evropskem prvenstvu 2020.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Makedonije:

13. oktober 1993 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:4 (1:2)

Pate 41.; Boškovski 4., Pančev 36./11m, Janevski 48./11m, Kanklarevski 54.



22. marec 1994 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 2:0 (2:0)

Serafimovski 3., Boškovski 20.



14. november 2012 (prijateljska tekma):

Makedonija : Slovenija 3:2 (2:0)

Tavevski 27., Jahović 41., Ibraimi 51.; Pečnik 48., 63.



23. marec 2016 (prijateljska tekma):

Slovenija : Makedonija 1:0 (0:0)

Bezjak 58.



24. marec 2019 (kvalifikacije za EP 2020):

Slovenija : Makedonija 1:1 (1:0)

Zajc 34.; Bardhi 47.