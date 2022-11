Uradno: Ronaldo ni več član Manchester Uniteda

"Klub se mu zahvaljuje za prispevek v njegovih dveh etapah na Old Traffordu. Dosegel je 145 golov na 346 tekmah. Njemu in družini želi vse najboljše v prihodnosti," je Manchester United zapisal v sporočilu za javnost.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC