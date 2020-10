Težavam evropskega velikana ni videti konca

Liverpool je v prejšnji sezoni po tridesetih letih znova stopil na vrh angleškega prvenstva in tako prekinil urok, ki se je Redsev držal dolga tri desetletja. A medena pot in sanje 19-kratnega angleškega prvaka o ubranitvi naslova in novih velikih načrtih v ligi prvakov so se že hitro po začetku sezone znašle na veliki preizkušnji. Liverpool je namreč v soboto po startu Evertenovega Jordana Pickforda ostal brez Virgila van Dijka, ki bo v kratkem prestal operacijo križnih vezi, zanj pa je ta sezona verjetno že izgubljena.

Virgil van Dijk je najverjetneje že zaključil sezono. Foto: Getty Images

Poškodbam ni videti konca

Strateg rdečih Jürgen Klopp je tako že pred začetkom lige prvakov v skrbeh. Sive lase mu povzročajo tudi težave drugega centralnega branilca Joela Matipa, ki se je prav tako poškodoval na sobotnem lokalnem derbiju, nastopil ne bo niti Thiago Alcantra, težave ima še vedno tudi vratar Alisson Becker, tako da bo v vratih pogosto neprepričljivi Adrian. Na obračunu z Ajaxom se naj bi tako v obrambo pomaknil Fabinho, ki se bo Ajaxovim napadalcem zoperstavil skupaj z Joejem Gomezom. "Vemo, da bomo dolgo časa brez Virgila, zato bomo poskušali najti nekaj rešitev, a ne vem, kako bo vse skupaj delovalo," je pred začetkom lige prvakov dejal zaskrbljeni Klopp.

"Že na prvi tekmi bomo dali vse od sebe, to lahko obljubim. Brez izgovorov. Vemo, kako močan je Ajax, Nizozemce zelo spoštujemo. Zakaj bi moral misliti, da se fantje niso zmožni spopasti s to težko situacijo? Vem, da veliko ljudi dvomi o nas in misli, da bomo imeli težave. Dokazati moramo nasprotno, čeprav se z govoricami ne obremenjujem. Zanima me le tisto, kar je najboljše za Liverpool in moje igralce," je povedal Klopp.

"Čaka nas težka tekma, Ajax je dobra ekipa," je prepričan Wijnaldum. Foto: Reuters

Da so se znašli v nezavidljivem položaju, je prepričan tudi nogometaš Liverpoola in soigralec van Dijka v nizozemski reprezentanci Georginio Wijnaldum. "Virgil je za nas zelo pomemben igralec, je vodja. Znašli smo se v situaciji, v kakršni še nismo bili, a s tem se moramo spopasti. Čaka nas težka tekma, Ajax je dobra ekipa. V ligi prvakov se lahko zgodi vse, v preteklih letih smo imeli na gostovanjih nekaj težav, a verjamem, da smo zdaj že dovolj izkušeni, da vemo, kaj pričakovati," je prepričan Wijnaldum.

Tottenham preprečil spopad v finalu

Erik Ten Hag bo poskušal ustaviti angleškega prvaka. Foto: Reuters Ajax in Liverpool se bosta srečala prvič po evropskem pokalu v sezoni 1966/67, kjer je nizozemski klub v osmini finalu izločil angleškega prvaka. Moštvi sta bili blizu spopada v sezoni 2018/19, ko je Liverpool osvojil svojo šesto ligo prvakov. Ajax je bil v polfinalu blizu zmage nad Tottenhamom in spopada z Liverpoolom, a so se njihove sanje razblinile tik pred koncem tekme in z izpadom pred velikim finalom.

"Na koncu koncev je pomembno predvsem to, kdo igra. Na igrišču ne bo drugačen Liverpool, saj vedno igrajo podobno. Imajo dovolj kakovostnih igralcev in verjamem, da se podoba ekipe ne bo spremenila zaradi odsotnosti van Dijka. Zame so trenutno najboljša ekipa na svetu, če v dveh sezonah osvojiš tako ligo prvakov kot premier ligo, so zagotovo znova med glavnimi favoriti za nov naslov," je prepričan trener Ajaxa Erik Ten Hag, ki bo zagotovo veliko stavil na napadalca Dušana Tadića, ki je na svojih 18 nastopih v ligi prvakov sodeloval pri 13 zadetkih nizozemskega velikana.

"Želel bi si, da bi se pomerili že v finalu letu 2019. Prepričan sem, da bi imeli več možnosti za zmago kot Tottenham. Proti Liverpoolu sem igral že velikokrat in vedno je bilo težko. Izvajajo veliko pritiska, igrajo hiter nogomet in so res velika ekipa, a verjamem, da nas čaka dobra tekma," je prepričan srbski napadalec.

Liverpool je sicer v prejšnji sezoni izpadel že v osmini finala, ko ga je po drami in podaljšku izločil Atletico Madrid z Janom Oblakom, Ajax pa je sezono v ligi prvakov končal že v skupinskem delu, ko je v skupini H osvojil tretje mesto za Valencio in Chelseajem, v ligi Europa pa je izpadel že v šestnajstini finala, ko so bili boljši Rangersi.

Skupina D:



Sreda, 21. oktober:

21.00 Ajax - Liverpool



Verjetni začetni postavi: Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs, Mazraoui; Gravenberch, Alvarez; Tadić, Kudus, Neres; Labyad.

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Mané, Firmino, Salah.

