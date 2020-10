Operna hiša ali stadion? Vseeno, naj odmeva himna vseh himn. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Nogometna lige prvakov velja v športnem svetu za nekaj posebnega. Posebno mesto v srcih ljubiteljev omenjenega tekmovanja ima tudi njena himna. Danes bo prvič pred srečanjem lige prvakov odmevala na stadionu Roazhon Park v Rennesu, ki si je zagotovil udeležbo med elito po zaslugi tretjega mesta v francoskem prvenstvu.

Kako je odmevala himna lige prvakov v Rennesu avgusta v jutranjih urah:

J'avoue c'était "un poil" fort. Surtout pour 3h du mat. Je serais curieux de savoir qui n'a pas été réveillé 😅 pic.twitter.com/tzT9tm3zSP — Télé Vision (@NatoVingt4) August 12, 2020

Ko je Rennes dobil končno potrditev, da bo zaigral v ligi prvakov, je avgusta na stadionu sledila spontana proslava. Z zvočnikov stadiona je v jutranjih urah neprekinjeno odmevala himna lige prvakov vsaj 15 minut.

Dva meseca pozneje, ko nogometaše Rennesa čaka ognjeni krst v najbolj mogočnem nogometnem klubskem tekmovanju, je klub poskrbel za novo odmevno akcijo, ob kateri ljubitelji nogometa ne morejo ostati ravnodušni, saj ima v njej glavno vlogo priljubljena himna lige prvakov. Naslov je "Naj odmeva sveta glasba".

Que résonne la musique sacrée ! 🎶 pic.twitter.com/OV4RqXGKDG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 19, 2020

Bretonski simfonični orkester jo je najprej izvedel v operni hiši, nato pa se je dogajanje, kakor je videti v klubskem video prispevku, preselilo še na stadion, kjer bo današnje srečanje med Rennesom in ruskim Krasnodarjem, še enim novincem med najboljšimi v Evropi, na tribunah spremljalo 5 tisoč gledalcev.

Pri Rennesu bo v središču pozornosti nastop 17-letnega francoskega čudežnega dečka Eduarda Camavinge, velike želje madridskega Reala, ki je to jesen zatresel mrežo Ukrajine v dresu galskih petelinov. Foto: Reuters

Himno lige prvakov je sicer leta 1992 napisal Anglež Tony Britten, njeni temelji pa se dotikajo dela znamenitega klasičnega skladatelja Georga Friedricha Händela z naslovom ''Duhovnik Zadok''. Izvaja jo Kraljevi filharmonični orkester iz Londona, poje pa komorni zbor Academy of St. Martin in the Fields.