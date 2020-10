Ko sta se nazadnje udarila, je Neymar izgubil živce. Krivec: Slovenec!

Uvodni dan nove sezone lige prvakov, kjer nastopa šest Slovencev (Oblak, Iličić, Handanović, Kampl, Verbič in Blažič), bo v znamenju dogajanja v Parizu. Na štadionu Park Princev se bosta pomerila PSG in Manchester United. Glede na to, kako sta se omenjena kluba razšla na zadnji tekmi, se nocoj obeta pravi spektakel.

Spomnimo. Zgodilo se je pred letom in pol na povratni tekmi osmine finala lige prvakov, ko so po tekmi zaradi slovenskega sodnika francoski prvaki bruhali ogenj. Kaj se je zgodilo? Manchester United je na gostovanje v francosko prestolnico prišel v izgubljenem položaju, saj pred domačimi gledalci izgubil z 0:2, a rdeči vragi se niso predali in se borili do konca, velika želja in volja pa sta se na koncu spremenili v zlato.

Igranje z roko Kimpembeja:

Odločilni zadetek za zmago s 3:1 in napredovanje v četrtfinale je v sodnikovem dodatku z enajstmetrovke dosegel Marcus Rashford in United popeljal med osem najboljših ekip. Rdeči vragi so rajali od veselja, medtem ko so jezni Parižani obkolili slovenskega sodnika Damirja Skomino, ki je po posredovanju VAR in ogledu posnetka v sodnikovem dodatku, pokazal na belo točko.

Slovenski sodnik je po ogledu VAR dosodil enajstmetrovko. Foto: Reuters

Neymar je bruhal ogenj in prejel kazen

Med najbolj glasnimi kritikami je bil ravno prvi zvezdnik PSG Neymar, ki je zaradi poškodbe gležnja tekmo spremljal s tribune. "To je sramota," je takrat na Instagramu zapisal ogorčeni zvezdnik. "Uefa je za VAR izbrala štiri ljudi, ki ne vedo ničesar o nogometu. Igranja z roko v tem primeru ni. Kako je lahko roka, če ga je zadela v hrbet? Ah ... je** te se," je še dodal ogorčeni brazilski napadalec. Brazilčeve ostre besede na račun sodnikov ni spregledala Evropska nogometna zveza (UEFA), ki je ocenila, da je Skomina ravnal pravilno in s tremi tekmami prepovedi igranja kaznovala napadalca PSG.

Neymar bo nocoj še posebej motiviran. Zadnjo medsebojno tekmo je zaradi poškodbe spremljal s tribune. Foto: Reuters

Solskjaer: Tista tekma je le še lep spomin

Danes nas čaka nekaj povsem novega. Tako eni kot drugi so v letu in pol močno premešali svoje vrste. "Tista zmaga v Parizu je za nas le še lep spomin, zgodovina. Šlo je za nepozaben večer, a tista tekma z današnjo ne bo imela nobene zveze. Imajo drugačno ekipo, mi imamo spremenjeno zasedbo, ob tem pa ne gre za izločilne boje," je pred obračunom s finalistom pretekle sezone PSG dejal trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. "Pred nami je gromozanski izziv, ki pa se ga veselimo. Za veliko igralcev bo to povsem nova izkušnja, a verjamem, da se bomo predstavili v dobri luči."

21.00 PSG - Manchester United Verjetni začetni postavi: PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Herrera, Danilo, Gueye; Di María, Mbappe, Neymar.

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw; Matić, Pogba, Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Špa)

Thomas Tuchel je v pretekli sezoni PSG popeljal v veliki finale, tam je klonil proti Bayernu. Foto: Getty Images

Težave v obeh ekipah

Tako eni, kot drugi imajo obilico težav s poškodbami. Tako Thomas Tuchel, trener PSG, kot Solskjaer bosta pogrešala vsaj šesterico. Pri Parižanih manjkajo Mauro Icardi, Marco Verrati, Leandro Paredes, medtem ko Norvežan ne bo mogel računati na poškodovane igralce: Masona Greenwooda, Erica Baillyja, Jesseja Lingarda in kapetana Harryja Maguireja, doma pa je pustil tudi nekdanjega člana PSG Edinsona Cavanija, ki je z Unitedom do zdaj opravil šele dva skupna treninga.

"Vem, da ste si ga vsi želeli videti že Parizu, kar bi vam, medijem, naredilo zgodbo še bolj zanimivo, a tekma zanj prihaja kmalu. Manjka nam še nekaj igralcev, a imamo dovolj široko ekipo. Ne bom nam hudega," je kadrovske težave komentiral Solskjaer.

Kdo manjka: PSG: Bernat, Icardi, Kehrer, Peredes, Pereira, Verratti.

Vprašljiva: Draxler Man Utd: Cavani, Greenwood, Jones, Maguire, Bailly, Lingard.

