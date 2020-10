Barcelona prvič po groznem ponižanju, Messi bi bil lahko boljši

Po visokem porazu Barcelone (2:8) proti poznejšemu evropskemu prvaku Bayernu se je začela vroča poletna saga o tem, ali bi se resnično lahko zgodilo nekaj še do pred kratkim nepredstavljivega. Svet je obšla novica, da želi Lionel Messi, dolgoletni simbol in ljubljenec navijačev Barcelone, zapustiti Camp Nou.

Ko je Bayern v četrtfinalu lige prvakov ponižal Barcelono z 8:2, so mnogi zvezdniki Kataloncev spregovorili o tem, da mora priti do prenove kluba. Foto: Reuters

Pri Barceloni je šlo takrat marsikaj narobe. Predsednik in športni direktor sta se v svojih razmišljanjih večkrat znašla na nasprotnih bregovih z igralci, po neuspehu v domačem prvenstvu, kjer je naslov prvaka romal k madridskemu Realu, je prišlo do menjave na položaju trenerja. Slabo finančno stanje je oviralo klub pri uresničevanju želja v dolgem poletnem prestopnem roku.

Barcelona ne spada med favorite, a ...

Ronald Koeman ocenjuje, da bi lahko kapetan Barcelone v začetku sezone pokazal še več. Foto: Reuters Na koncu je za najlepšo novico, s katero je pomiril množico nezadovoljnih navijačev, poskrbel Messi. Ostal je v klubu, a (za zdaj) le do konca sezone. To bi bila lahko tudi njegova zadnja sezona, saj mu prihodnje poletje poteče pogodba z Barcelono. Katalonci imajo tako morda še zadnjo priložnost, da z Messijem naskakujejo evropski vrh, ki ga niso osvojili že pet let. To pa je dolga in boleča doba za tako zvezdniško ekipo, v kateri prednjači 33-letni Argentinec.

Novi trener Ronald Koeman je optimist. Zaveda se velike naloge, ki je za stratege Blaugrane že samoumevna. ''Barcelona se mora potegovati za lovorike tako doma kot tudi v Evropi. Po tistem, kar se je Barceloni zgodilo v prejšnji sezoni, v ligi prvakov ne spadamo med favorite, a se lahko uvrstimo zelo daleč,'' pred uvodnim srečanjem lige prvakov sporoča Koeman.

Lahko bi bil boljši, a nanj nima pripomb

V soboto je ostal pri Getafeju praznih rok (0:1). Foto: Reuters Nizozemec bo evropsko uverturo doživel le tri dni po prvem neuspehu, ki ga je doživel v tej sezoni, ko je v soboto z Barcelono izgubil na gostovanju pri Getafeju (0:1). Po tej tekmi, ki ni mogla zadovoljiti navijačev Barcelone, je izpostavil zanimivo misel. Pripomnil je, da bi bil lahko Messi boljši, a je dal v nadaljevanju pogovora vedeti, da še vedno izstopa po kakovosti. Koeman je zadovoljen z njegovim trudom in željo.

''Izžareva srečo. Želi biti kapetan, želi igrati. Glede tega nimam nobenih pripomb. Imel je tudi nekaj smole,'' je spomnil na sobotno prigodo iz predmestja Madrida, ko je zadel okvir vrat, Barcelona pa je ostala brez točk. Argentinec je v tej sezoni dosegel za Barcelono le en zadetek (na štirih tekmah), pa še tega z bele točke. Prispeval je tudi dve asistenci. "V nadaljevanju sezone ga bomo spremljali v njegovi najboljši formi, o tem sem prepričan," še napoveduje Koeman.