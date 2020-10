Angleži dvignili ogromno prahu, Čeferin ostro nasprotuje ideji

Se na nogometnem področju v občutljivem obdobju koronakrize pripravlja revolucija, ki bi napolnila žepe največjih evropskih klubov in neposredno oslabila moč največjega produkta Uefe, priljubljene lige prvakov, ki bo primoran zaradi izbruha novega koronavirusa zmanjšati finančne apetite?

Za nagrade kar pet milijonov evrov?

Med morebitnimi udeleženci novega tekmovanja se omenja tudi Liverpool, ki je lani postal tako evropski kot svetovni prvak, letos pa je postal najboljše moštvo še v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters Otoški mediji, med njimi najbolj izstopa Sky News, so v torek, ravno na dan uvodnih obračunov skupinskega dela lige prvakov v sezoni 2020/21, opozorili na možnost ustanovitve novega tekmovanja. Potekalo bi pod okriljem Fife, v njem bi najverjetneje zaigralo 18 klubov iz petih najmočnejših lig, igralo bi se med sezono po ligaškem sistemu, podobnemu tistemu, ki ga poznajo košarkarji v ligi NBA, a se seveda postavlja vprašanje, kdaj bi se sploh lahko igrali dvoboji, saj imajo klubi že zdaj velike težave zaradi zapolnjenosti urnikov tekem.

V evropski premier ligi bi se vsak udeleženec pomeril z vsakim doma in v gosteh, tako da bi odigral 34 tekem, na koncu pa bi o zmagovalcu odločal zaključni turnir. Udeleženci bi lahko mastno napolnili žepe, saj se omenja nagradni fond v višini pet milijard evrov. O tem se zdaj le špekulira, da pa pogajanja med klubi že dejansko potekajo, pričajo govorice z Otoka, kako se v tej zgodbi že omenjata Liverpool in Manchester United.

Čeferin: Liga prvakov je najboljše tekmovanje

Prvi mož Uefe je prepričan, da bi bilo elitno tekmovanje brez izpadanja ali napredovanja zelo dolgočasno. Foto: Reuters Na odgovor Uefe ni bilo treba dolgo čakati. Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin že dalj časa izpostavlja, da v druščini lige prvakov ni prostora, niti pretiranega smisla za kakšno izmed superlig. Še več, nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) opozarja, da bi ustanovitev takšne evropske superlige škodila svetovnemu nogometu, takšno tekmovanje pa bi lahko postalo izjemno dolgočasno.

''Uefa je že večkrat poudarila, da močno nasprotuje kakršnikoli ustanoviti superlige, pri kateri se ne bi mogli pogajati o načelih solidarnosti, napredovanja, izpadanja in odprtosti lige. Zaradi tega je liga prvakov najboljše športno tekmovanje na svetu,'' sporoča evropska krovna zveza in dodaja, kako so Uefa in klubi zavezani k temu, da še naprej gradijo na moči lige prvakov.

''Delamo na tem, da se ne bi uničila in bi se namesto nje ustvarila superliga z 10, 12 ali celo 24 klubov, kar bi lahko postalo zelo dolgočasno tekmovanje,'' se glasi odgovor Čeferina na zadnje omembe otoških medijev, ki so ponovno razburkale nogometno javnost. Predsednik Uefe tako še naprej ostro nasprotuje ideji ustanovitve evropske superlige, s tem pa se tudi potrjujejo njegove napovedi, da Uefa česa takega ne bo dovolila, dokler bo on na položaju predsednika.

Fifa o tem ni podala uradnega komentarja. Prek predstavnika za stike z javnostjo je v izjavi za Reuters le sporočila, da ne želi komentirati oziroma sodelovati v kakršnihkoli ugibanjih o temah, ki se pojavljajo od časa do časa, in katere institucionalne strukture in regulativni okvirji so dobro vzpostavljeni na nacionalni, evropski in svetovni ravni.