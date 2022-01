Danes se v Savdski Arabiji začenja španski nogometni superpokal. Na njem nastopajo prvak Atletico, podprvak Real Madrid, pokalni zmagovalec Barcelona in finalist pokala Athletic Bilbao. V prvem polfinalu se bosta v Riadu pomerila večna tekmeca Real in Barcelona, Jan Oblak pa bo s Simeonejevo četo v četrtek poskušal preskočiti baskovsko oviro in si zagotoviti nastop v nedeljskem finalu. Pred tekmovanjem odmeva kritika Raula Garcie, ki se sprašuje, zakaj mora superpokal potekati v tuji državi.

Danes se bo v glavnem mestu kraljevine Savdske Arabije, petmilijonskem Riadu, pisala zgodovina. Odigran bo prvi el clasico zunaj španskih meja, na katerem se bo (ne)posredno odločalo o lovoriki. V uvodnem polfinalu španskega superpokala se bosta na stadionu Kralja Fahda v Riadu pomerila Real in Barcelona.

To bo prvi večni derbi za Xavija Hernandeza kot trenerja Barcelone. Nekdanji as svetovnega nogometa, ki se je pred vrnitvijo na Camp Nou kot trener dokazoval v bližnjem Katarju, se bo spopadel z veliko težavo, kako ustaviti razigran napadalni dvojec belih baletnikov. Sestavljata ga Francoz Karim Benzema in Brazilec Vinicius Jr., ki sta se v tej sezoni podpisala že pod 35 zadetkov in 17 asistenc.

Nogometaši Barcelone imajo velike načrte v španskem superpokalu. Danes se želijo maščevati Realu za jesenski poraz na Camp Nouu. Foto: Reuters

Za Katalonce bi lahko debitiral španski reprezentant Ferran Torres, draga okrepitev z Otoka (Manchester City), za katero je zadolžena Barcelona odštela 55 milijonov evrov. Nastop Torresa, ki so ga po tem, ko je klubsko vodstvo doseglo dogovor s Samuelom Umtitijem in znižalo njegove prihodke, končno registrirali za Barcelono, je pod vprašajem zaradi težav z gležnjem, ki ga pestijo že nekaj časa. Na seznamu poškodovanih pa ni več Ansuja Fatija in Pedrija, kar je velika pridobitev za Barcelono.

Verjetni začetni postavi: Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Pique, Alba; Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembele, L. de Jong, Depay. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

Real je v tej sezoni že premagal Barcelono. Jeseni je bil v gosteh v prvenstvu boljši z 2:1, a je takrat Blaugrano na Camp Nouu vodil še Nizozemec Ronald Koeman. Beli baletniki so vodilni v la ligi, pred Barcelono imajo kar 17 točk prednosti.

Oblak lovi drugi španski superpokal

V četrtek se bosta za drugo vstopnico za nedeljski finale pomerila Atletico in Athletic, branilec naslova. Jan Oblak je z rdeče-belimi iz Madrida že pripotoval v Savdsko Arabijo. Z bogatimi arabskimi deželami bo imel letos kar nekaj opravka. Čeprav si je bolj želel, da bi se v tem delu sveta zadrževal ob koncu leta, ko bo Katar gostil svetovno prvenstvo, se mu ta cilj s slovensko reprezentanco ni posrečil.

Odprava Atletica je srečno prispela v Savdsko Arabijo:

Z Atleticom se bo v prihodnjih dneh v Riadu potegoval za špansko superpokalno lovoriko, ki jo je z rdeče-belimi že osvojil leta 2014, a takrat ni stal med vratnicama madridskega velikana, marca pa bo s slovensko reprezentanco v Katarju odigral prijateljski tekmi z dvema udeleženkama SP, Belgijo in gostitelji.

Veteran Athletica: To je nesmisel

Raul Garcia je prepričan, da bi se moral španski superpokal igrati na španskih tleh. Foto: Reuters V baskovski ekipi ima v zvezni vrsti pomembno vlogo 35-letni Raul Garcia, ki je pred začetkom letošnjega turnirja španskega superpokala podal kritiko prirediteljem in se javno vprašal, zakaj jim je mar le za denar, ne pa tudi za navijače.

"To je nesmisel. Španski superpokal bi se moral igrati v Španiji. Ni smiselno, da se za lovoriko potegujemo v drugi državi. Morda zvenim staromodno, prihajam vendarle iz starejše generacije, a moram priznati, da se je nogomet v zadnjem času zelo spremenil. Zdaj je najpomembneje, kako zaslužiti čim več denarja pri sponzorjih, pozablja pa se na stik z navijači," je izkušeni nogometaš baskovskega kluba poudaril, da se nič več ne razmišlja o željah in potrebah navijačev, ampak le še o zaslužku.

Predsednik Španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales je odločitev, da španski superpokalni turnir poteka v Savdski Arabiji, branil s tem, da bo zveza deležna velikega zaslužka, ki ga bo nato razdelila med vse španske prvoligaške klube, tudi tiste z manjšimi proračuni.

Superpokalni naslov brani Athletic, ki je lani v finalu pred praznimi tribunami v Sevilli ugnal Barcelono. Foto: Guliverimage

"Tekmo, ki bi bila sicer pozabljena sredi poletja, smo spremenili v mednarodni dogodek, verjetno največji krajši turnir na svetu," je dejal prvi mož španskega nogometa. Španska zveza je s Savdsko Arabijo sklenila dogovor, po katerem bo za superpokal v tej arabski deželi, polni kontroverznosti – v zadnjih letih odmevajo zlasti številne obtožbe o kršenju človeških pravic –, prejela 30 milijonov evrov. Pogodba je sklenjena do leta 2029.

Španci sicer niso prvi, ki superpokal igrajo v gosteh. V Italiji so ga prvič v tujino preselili že leta 1993 (ZDA), nato je potekal tudi na Kitajskem (kar štirikrat), v Katarju, Libiji in Savdski Arabiji.