Špancem še vedno ni jasno, kako je to uspelo Oblaku

Nogometno leto 2018 je zaznamoval tudi Jan Oblak. Na sončni strani Alp se ni udeleževal reprezentančnih akcij in je naletel na mešane odzive navijačev, v Španiji pa močno odmevajo njegove vrhunske predstave, s katerimi je Atleticu pomagal do dveh evropskih lovorik. Na družbenih omrežjih izstopa zlasti atraktivna obramba Škofjeločana z zadnje letošnje tekme proti Espanyolu (1:0), ko je ponovno zaklenil svoja vrata.

Slovenski nogometni čuvaj mreže Jan Oblak je v iztekajočem se letu 2018 ogrel srca navijačev Atletica z nepozabnimi posredovanji. Madridskemu velikanu je pomagal do dveh evropskih lovorik (liga Europa in evropski superpokal), v njegovih rokah pa se je znašlo novo priznanje zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca vsako leto podeli vratarju španskega prvoligaškega kluba z najmanjšim številom prejetih zadetkov v določeni sezoni.

Kako je to sploh možno?

Oblaku se nasmiha že četrto priznanje zamora. Trikrat zapored ga je že osvojil, najboljši pa je tudi v točkovanju v tej sezoni, saj je v 17 krogih prejel le 12 zadetkov, najmanj izmed vseh španskih prvoligašev. Nepremagan je ostal na osmih tekmah. Nedotaknjeno mrežo je ohranil največkrat izmed vseh (osemkrat), to je storil tudi prejšnji konec tedna, ko je Atletico na domačih tleh premagal Espanyol (1:0) in se od uspešnega leta 2018 poslovil z zmago. Na tej tekmi je Oblaku uspelo eno izmed najbolj atraktivnih posredovanj jesenskega dela španskega prvenstva.

Can anyone explain this Jan Oblak save to us?! 🤯



🏧🙌 @atletienglish 🙌🏧 pic.twitter.com/BLKgklyY5Z — LaLiga (@LaLigaEN) December 26, 2018

Obramba, s katero je v 15. minuti dvoboja preprečil veselje napadalcu Espanyola Borji Iglesiasu, je bila tako odmevna, da se ji je vodstvo tekmovanja čudilo še dolgo po začetku božično-novoletnih praznikov v Španiji. Predstavniki la lige so na Twitterju objavili videoposnetek Oblakove mojstrovine, s katero je na domačem štadionu Wanda Metropolitano osrečil 58 tisoč gledalcev, hkrati pa si zastavili vprašanje, kako je to sploh možno.

Oblak je na zadnji letošnji tekmi ostal nepremagan, čeprav so nogometaši Espanyola zgolj v prvem polčasu proti njegovim vratom sprožili kar deset strelov. Foto: Reuters

Bralci, med njimi so prevladovali navijači Atletica, so hitro ponudili nekaj odgovorov. Bili so različni. Od tistih, da je pač iztegnil roko in žogo odbil čez prečko, do tistih, da je ubranil strel tako kakovostno, da je vse skupaj delovalo povsem preprosto. Spet drugi so izpostavili vrhunsko delo nog, hiter odziv, niso pa manjkali tudi komentarji, v katerih je bilo prepoznati misel, da se omenjeno posredovanje preveč poveličuje in povzdiguje v nebo, saj so zapisali, da je Oblak pač naredil tisto, kar se od vsakega profesionalnega nogometnega vratarja tudi pričakuje. Škofjeločan si je po tej predstavi prislužil mesto v najboljši enajsterici kroga.

Most clean sheets 2015/16: Jan Oblak

Most clean sheets 2016/17: Jan Oblak

Most clean sheets 2017/18: Jan Oblak

Most clean sheets 2018/19: __________?#LaLigaSantander pic.twitter.com/1WV5hPFSGQ — LaLiga (@LaLigaEN) December 26, 2018

V leto 2019 bo vstopil na vročem gostovanju Španci so za letos že končali s prvenstvom. La liga se bo nadaljevala uvodni teden januarja 2019, ko čaka Atletico zelo zahtevno gostovanje. V nedeljo, 6. januarja 2019, bo gostoval pri Sevilli. V Andaluziji se bosta tako pomerila najbližja zasledovalca vodilne Barcelone, za katero Oblakov klub zaostaja tri točke.

Bo podaljšal pogodbo z Atleticom?

Letos je Atleticu pomagal do dveh evropskih lovorik. Foto: Guliver/Getty Images Ob koncu leta je napočil trenutek, ko so navijači Atletica še enkrat zaploskali izjemni statistiki Oblaka. Med vratnicama rdeče-belih je stal 186-krat, skupno prejel le 120 zadetkov, kar na 104 srečanjih pa ostal nepremagan. V tej sezoni v la ligi na tekmo prejema le 0,71 zadetka. Skoraj nepremagljiv je na domačem štadionu. Na Wanda Metropolitanu, ki bo prihodnje leto gostil finale lige prvakov, je branil na 27 tekmah Atletica in jo kar 20-krat odnesel brez prejetega zadetka.

Oblak spada med najboljše vratarje na svetu, simpatizerji Atletica pa ga tako zelo obožujejo, da s tribun pogosto odmeva pesem ''Obi, Oblak, cada dia te quiero mas'' (''Obi, Oblak, vsak dan te imamo raje''), posvečena samozavestnemu Gorenjcu. Upajo, da bo Slovenec, ki na dresu nosi prepoznavno številko 13, kmalu podaljšal pogodbo z Atleticom (zdajšnja se izteče leta 2021), in s tem razblinil večino dvomov o njegovi prihodnosti.

Še vedno namreč ne manjka govoric, da bo Oblak prihodnje leto zapustil Madrid in se preselil drugam, prvi favorit je bogati francoski prvak PSG. Zimski oziroma poletni prestopni rok bi lahko poskrbel s senzacionalnim odhodom, s katerim bi se Slovenec podpisal pod najdražji vratarski prestop vseh časov, vreden okroglih 100 milijonov evrov.

Marca, ko se bodo začele kvalifikacije za EP 2020, ga velja pričakovati v slovenskem dresu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O tem bo več povedalo dogajanje v prihodnjem letu, ko bo slovenska izbrana vrsta deležna pomembne pridobitve. Na vrata reprezentance se namreč po enoletni odsotnosti, ki so jo zaznamovala tudi nesoglasja z nekdanjim selektorjem Tomažem Kavčičem, vrača vratar Atletica. O tem je aktualni selektor Matjaž Kek že spregovoril v javnosti. Če bo Oblak v državni dres prenesel formo, s katero blesti v španskem prvenstvu, bi lahko bilo slovenski reprezentanci v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020 lažje pri srcu ...