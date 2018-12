Pri Atleticu so se javno odzvali in pomirili navijače

Po trditvah Marce, da se je Bayern München dogovoril z Atleticovim branilcem, francoskim reprezentantom Lucasom Hernandezom, ki naj bi že s 1. januarjem za 85 milijonov, kolikor je visoka odkupna klavzula v njegovi pogodbi, prestopil na Bavarsko, so se Madridčani odzvali. V izjavi za javnost so zanikali takšne trditve.

"Po zgodbi, ki jo je objavil časopis Marca, da sta Bayern München in naš igralec Lucas Hernandez dogovorila za prestop, saj naj bi nemški klub aktiviral odkupno klavzulo v pogodbi Francoza v januarskem prestopnem roku, želimo pri Atleticu izjaviti, da je v pogovoru z našim klubom Lucas Hernandez zanikal kakršenkoli dogovor z Bayernom in tudi namero, da bi zapustil klub. Ob tem, ker imamo z njimi odlične odnose, so se javili tudi pri Bayernu in zanikali dogovor ali kakršnekoli pogovore z igralcem," so zapisali v izjavi za javnost pri Atletico Madridu in tako pomirili navijače, med katerimi je po objavi novice o prodaji enega najbolj priljubljenih igralcev kluba završalo.

Lucas Hernandez, čigar oče Jean-Francois Hernandez je bil nekoč nogometaš in je prav tako igral v Madridu, je v Atletico prišel z 11 leti in v članski ekipi debitiral z 18 leti, povsem uveljavil pa se je v prejšnji sezoni, ko je postal eden boljših levih bočnih branilcev na svetu.

Do zdaj je Hernandez odigral 105 tekem za Atletico v vseh tekmovanjih, z njim pa se veselil dveh evropskih lovorik. Letos je osvojil ligo Europa in evropski superpokal. Za Francijo je do zdaj odigral 15 tekem, na njenem pohodu na naslov svetovnega prvaka pa je na vseh sedmih tekmah igral od prve do zadnje minute.

Hernandez je sicer z Atleticom pred kratkim podaljšal sodelovanje. Po zdajšnji pogodbi naj bi na štadionu Wanda Metropolitano ostal do leta 2024.