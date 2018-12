Obeta se bombastičen prestop, Oblakovi bodo januarja poskrbeli za rekord

Španska Marca, ki je vedno dobro obveščena o dogajanju pri Realu in Atleticu Madridu, trdi, da se je Bayern München že dogovoril s soigralcem Jana Oblaka, francoskim branilcem Lucasom Hernandezom. Že januarja naj bi plačal klavzulo v višini 85 milijonov evrov, z njim podpisal štiriletno pogodbo in poskrbel za rekord.

V ponedeljek zvečer so pri madridskem športnem časopisu Marca razkrili novico, ki je močno odjeknila v evropskem nogometnem prostoru. Trdijo namreč, da se bo že s prvim dnem januarja zgodil zelo odmeven prestop. Takrat naj bi Bayern München plačal klavzulo v pogodbi Lucasa Hernandeza, ki jo je ta podpisal letos poleti, in poskrbel za najdražji prestop v zgodovini nemškega nogometa.

Za 22-letnega levega bočnega branilca, ki je produkt mladinske šole Atletica, igra pa za francosko reprezentanco, pri kateri je imel letos poleti vidno vlogo pri pohodu na naslov svetovnega prvaka, naj bi Bavarci odšteli 85 milijonov evrov, kolikor znaša klavzula v njegovi pred kratkim podpisani pogodbi, ki ga z Madridčani veže kar do leta 2024.

To bi bil peti najdražji prestop v zgodovini nogometa

Če bo do tega prestopa res prišlo, bo to najdražji nakup v zgodovini nemške bundeslige in tudi z naskokom najdražji nakup v več kot stoletni zgodovini Bayerna. Ta je največ do zdaj odštel 41,5 milijona evrov za Francoza Corentina Tolissa. Atletico pa bi poskrbel za z naskokom najdražjo prodajo v zgodovini kluba. Za zdaj je rekorder Kolumbijec Radamel Falcao, ki je leta 2013 v Monaco odšel za 43 milijonov evrov.

Hkrati bi to postal tudi peti na lestvici najdražjih prestopov v zgodovini nogometa. Takoj za letošnjim Cristiana Ronalda iz Reala v Juventus, ki je bil vreden 94 milijonov evrov.

Prestop naj bi bil, tako trdijo Španci, potrjen že kmalu, navijačem Atletica in Bayerna, ki ju v drugem delu sezone čaka boj za prvenstveno lovoriko in osmina finala lige prvakov, pa ne preostane drugega, kot da počakajo in vidijo, ali je to res.

Za njim je sanjsko leto. Z Atleticom je osvojil dve evropski lovoriki, s Francijo pa postal svetovni prvak. Foto: Reuters

Francoz, ki je od enajstega leta v Atleticu

Hernandez, čigar oče Jean-Francois Hernandez je bil nekoč nogometaš in je prav tako igral v Madridu, je v Atletico prišel z enajstimi leti in v članski ekipi debitiral z 18 leti, povsem uveljavil pa se v prejšnji sezoni, ko je postal eden boljših levih bočnih branilcev na svetu.

Do zdaj je Hernandez odigral 105 tekem za Atletico v vseh tekmovanjih, z njim pa se veselil dveh evropskih lovorik. Letos je osvojil ligo Europa in evropski superpokal. Za Francijo je do zdaj odigral 15 tekem, na njenem pohodu na naslov svetovnega prvaka pa je na vseh sedmih tekmah igral od prve do zadnje minute.