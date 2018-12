Jan Oblak na Guardianovi lestvici najboljši vratar

Glasovali so nekdanji nogometaši, trenerji in tehnično osebje ter novinarji, med katerimi pa ni bilo nobenega Slovenca.

Hrvaški vezist Luka Modrić, ki je bil razglašen za najboljšega evropskega nogometaša leta 2018 in je osvojil zlato žogo, je tudi na Guardianovi lestvici zasedel prvo mesto. Na drugo mesto so nogometni poznavalci uvrstili Portugalca Cristiana Ronalda, ki je poleti prestopil v Juventus, na tretje pa zvezdnika Barcelone Argentinca Lionela Messija.

Četrto mesto zaseda mladi Francoz Kylian Mbappe, ki odlično igra za Paris Saint-Germain, peto pa Liverpoolčan Mohamed Salah iz Egipta, z 11. goli trenutno najboljši strelec angleške prve lige, na šestem mestu je še en Francoz Antoine Griezmann.

Njegov soigralec pri Atleticu iz Madrida slovenski vratar Oblak je 27., kar je najvišja uvrstitev vratarja na tej lestvici.

Luka Modrić, dobitnik nagrad zlata žoga, Fifa The Best in Uefe je najboljši tudi po izboru The Guardiana. Foto: Reuters

Ob predstavitvi 25-letnega Oblaka so zapisali, da je na 178 tekmah kar stokrat ohranil nedotaknjeno mrežo, kar ni zasluga le odlične obrambne vrste, ampak tudi njegovih odličnih obramb. Je velik, močan, zelo miren in osredotočen vratar, ki ima popoln nadzor, zaradi česar je najboljši na svetu.

Preostali vratarji, ki so se uvrstili med prvih 50 najboljših nogometašev so Belgijec Thibaut Courtois (Real Madrid) na 37. mestu, Španec David De Gea (Manchester United) na 39., Francoz Hugo Lloris (Tottenham) na 40., Brazilec Allison (Liverpool) na 43. in Nemec Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) na 44. mestu.