Španija brani niz 35 tekem brez poraza, Belgija verjame v novo presenečenje

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo danes na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21.00 v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Dvoboj prinaša zanimiv spopad ene najbolj urejenih in uravnoteženih ekip turnirja ter reprezentance, ki je samozavest okrepila z visoko zmago nad ZDA. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je v četrtek z 2:0 izločila Maroko.

Petek, 10. julij:

Španci edini z nedotaknjenim golom

Evropski prvaki Španci bodo proti Belgijcem v vlogi favorita. Čeprav na tem prvenstvu z igrami ne silijo v ospredje, pa imajo dovolj kakovosti v kadru.

Tudi v napadu, kjer še čakajo prave prebliske Lamina Yamala, ki po aprilski poškodbi stegenske mišice še išče pravo formo, veliko delo pa so doslej opravili v obrambi, saj so edina ekipa, ki še ni prejela zadetka na tem turnirju. Tekmeca lomijo s posestjo žoge, utrujanjem, kar so delali že na SP 2010, ko so osvojili svoj prvi svetovni naslov.

Pod vodstvom selektorja Luisa De la Fuenteja je Španija leta 2023 osvojila ligo narodov, leta 2024 dočakala četrti naslov evropskega prvaka, leto pozneje pa znova igrala v finalu lige narodov, kjer je po remiju brez zadetkov po enajstmetrovkah izgubila proti Portugalski

Belgijci z lahko zmago nad ZDA nakazali boljše čase

Belgijci, ki so do zdaj na mundialih največji uspeh doživeli s tretjim mestom 2018, na drugi strani v skupinskem delu niso prepričali, v osmini finala pa zlahka (4:1) opravili z Američani in nakazali boljše čase, čeprav se v precej zmanjšani meri zanašajo na glavna igralca zadnjega desetletja belgijskega nogometa, Kevina de Bruyneja in Romeluja Lukakuja.

Rumelu Lukaku Foto: Guliverimage

Španski stroj bodo morali ustaviti brez Amadouja Onanaja, ki si je ob zmagi nad ZDA strgal sprednjo križno vez. Vezist je moral igro zapustiti že v 21. minuti po nerodnem pristanku, pozneje pa se je slavju pridružil na berglah. Njegova odsotnost bo za selektorja Rudija Garcio velik udarec.

Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23.00 v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3.00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)...

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para: Torek, 14. julij:

21.00 Dallas: Francija - zmagovalec Španija/Belgija Sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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