Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Petek,
10. 7. 2026,
12.00

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Belgija Španija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu četrtfinale

Petek, 10. 7. 2026, 12.00

6 minut

SP 2026 v nogometu, 29. tekmovalni dan, četrtfinale

Španija brani niz 35 tekem brez poraza, Belgija verjame v novo presenečenje

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Lamine Yamal | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo danes na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21.00 v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija. Dvoboj prinaša zanimiv spopad ene najbolj urejenih in uravnoteženih ekip turnirja ter reprezentance, ki je samozavest okrepila z visoko zmago nad ZDA. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je v četrtek z 2:0 izločila Maroko.

Ousmane Dembele
Sportal Nova rapsodija Francije, Mbappe strelski kralj!
Petek, 10. julij:

Španci edini z nedotaknjenim golom

Evropski prvaki Španci bodo proti Belgijcem v vlogi favorita. Čeprav na tem prvenstvu z igrami ne silijo v ospredje, pa imajo dovolj kakovosti v kadru.

Tudi v napadu, kjer še čakajo prave prebliske Lamina Yamala, ki po aprilski poškodbi stegenske mišice še išče pravo formo, veliko delo pa so doslej opravili v obrambi, saj so edina ekipa, ki še ni prejela zadetka na tem turnirju. Tekmeca lomijo s posestjo žoge, utrujanjem, kar so delali že na SP 2010, ko so osvojili svoj prvi svetovni naslov.

Pod vodstvom selektorja Luisa De la Fuenteja je Španija leta 2023 osvojila ligo narodov, leta 2024 dočakala četrti naslov evropskega prvaka, leto pozneje pa znova igrala v finalu lige narodov, kjer je po remiju brez zadetkov po enajstmetrovkah izgubila proti Portugalski

Belgijci z lahko zmago nad ZDA nakazali boljše čase

Belgijci, ki so do zdaj na mundialih največji uspeh doživeli s tretjim mestom 2018, na drugi strani v skupinskem delu niso prepričali, v osmini finala pa zlahka (4:1) opravili z Američani in nakazali boljše čase, čeprav se v precej zmanjšani meri zanašajo na glavna igralca zadnjega desetletja belgijskega nogometa, Kevina de Bruyneja in Romeluja Lukakuja.

Rumelu Lukaku | Foto: Guliverimage Rumelu Lukaku Foto: Guliverimage

Španski stroj bodo morali ustaviti brez Amadouja Onanaja, ki si je ob zmagi nad ZDA strgal sprednjo križno vez. Vezist je moral igro zapustiti že v 21. minuti po nerodnem pristanku, pozneje pa se je slavju pridružil na berglah. Njegova odsotnost bo za selektorja Rudija Garcio velik udarec.

Tretji četrtfinale bo na vrsti v soboto ob 23.00 v Miamiju, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija, zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3.00 v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica.

Najboljši strelci:

8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)
7 – Haaland (Norveška)
– Kane (Anglija)
– Dembele (Francija) 
– Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)...

Četrtfinale:

Četrtek, 9. julij:
Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0)

Petek, 10. julij:
21.00 Los Angeles: Španija – Belgija

Sobota, 11. julij:
23.00 Miami: Norveška – Anglija

Nedelja, 12. julij:
03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para:

Torek, 14. julij:
21.00 Dallas: Francija - zmagovalec Španija/Belgija

Sreda, 15. julij:
21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

Preberite še:

Pariz, zstava, navijač
Sportal Tragedija: najstnica umrla med slavjem po zmagi Francozov
nemiri, london
Sportal Kaos v Londonu po zmagi Francije nad Marokom, v Parizu praznovali mirno #video
Kylian Mbappe
Sportal Trenutek, ko je Francozom zastal dih

Belgija Španija SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu četrtfinale
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.