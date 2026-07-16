Se bo v Ljudskem vrtu pisala nova pravljica?

Potem ko so nogometaši Aluminija v Tiraspolu prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida 0:0 s prve tekme prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Tekma se bo začela ob 20. uri.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):

Četrtek, 16. julij:

Njihov stadion namreč ne ustreza standardom Evropske nogometne zveze za evropska tekmovanja, tako da so jim na pomoč morali priskočiti Mariborčani.

Kidričani v tem ne vidijo večje težave in trdno verjamejo, da so sposobni pokazati še boljšo predstavo kot v Moldaviji, ki jim bo zagotovila napredovanje v drugi krog. Za to bodo morali biti prepričljivejši predvsem v napadu, na prvi tekmi si namreč večjih priložnosti niso pripravili.

"Zavedamo se, da bomo morali predstavo s prve tekme še nadgraditi, če se želimo uvrstiti naprej. Podrobno smo analizirali prvo tekmo in pogledali, kaj smo v Tiraspolu dobro opravili in česa ne. Mislim, da smo odigrali celo nad svojimi zmožnostmi, vemo pa, kaj moramo še storiti. Fantje so dobro trenirali, mislim, da smo taktično pripravljeni, samozavestni, verjamemo v uspeh," je pred tekmo optimističen trener Aluminija Jura Arsić, ki še poziva navijače, da jih v štajerski prestolnici podprejo v čim večjem številu.

Če Aluminiju ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij evropske lige, bo evropsko sezono nadaljeval v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. V tem se bo meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano.

Če pa bodo slovenski pokalni prvaki preskočili Moldavce, jih v drugem krogu kvalifikacij evropske lige čaka Maccabi iz Tel Aviva.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog – povratne tekme):

Četrtek, 16. julij: