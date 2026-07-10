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Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
10. 7. 2026,
10.27

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu smrt tragedija

Petek, 10. 7. 2026, 10.27

52 minut

Tragedija: najstnica umrla med slavjem po zmagi Francozov

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Pariz, zstava, navijač | Foto Reuters

Foto: Reuters

V noči s četrtka na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva.

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Najstnica je padla s tovornjaka, na katerega se je povzpela in proslavljala zmago Francije nad Marokom z 2:0. Nahajala se je na zadnjem delu tovornjaka brez prikolice, ko je padla in jo je vozilo povozilo, so sporočili gasilci ter potrdili, da je umrla na kraju nesreče.

V bližini kraja nesreče je bilo šest mladoletnikov; enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico v mestu Maubeuge na severu Francije, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali.

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