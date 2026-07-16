Slovenska legionarja v boj za napredovanje, Bravo in Koper čakata tekmece

Ta teden se med drugim odvijajo tudi povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu ni nastopov slovenskih klubov, saj se bosta Koper in Bravo pridružila tekmovanju v drugem krogu. Adnan Golubović (Ballkani) bo danes na Kosovem iskal priložnost za napredovanje proti Connah's Quay Nomads, potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov. Žiga Lipušček pa bo z latvijsko ekipo RFS doma branil prednost z 2:1 s prve tekme proti Glentoranu.