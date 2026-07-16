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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
11.15

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

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konferenčna liga konferenčna liga Adnan Golubović Žiga Lipušček NK Bravo FC Koper

Četrtek, 16. 7. 2026, 11.15

1 ura, 30 minut

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (povratne tekme)

Slovenska legionarja v boj za napredovanje, Bravo in Koper čakata tekmece

Avtor:
Š. L.

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Žiga Lipušček, RSF | Žiga Lipušček | Foto Guliverimage

Žiga Lipušček

Foto: Guliverimage

Ta teden se med drugim odvijajo tudi povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu ni nastopov slovenskih klubov, saj se bosta Koper in Bravo pridružila tekmovanju v drugem krogu. Adnan Golubović (Ballkani) bo danes na Kosovem iskal priložnost za napredovanje proti Connah's Quay Nomads, potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov. Žiga Lipušček pa bo z latvijsko ekipo RFS doma branil prednost z 2:1 s prve tekme proti Glentoranu.

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V 2. kvalifikacijskem krogu se bosta v ogenj podala še slovenska kluba. Slovenski podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku ali malteškemu Hamrunu Spartanu, Bravo, ki je zasedel tretje mesto v domači ligi, pa proti gibraltarski Europi ali makedonski Škendiji.

Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - povratne tekme):

Torek, 14. julij:

Sreda, 15. julij:

Četrtek, 16. julij:

Konferenčna liga: NK Celje - Drita
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