Četrtek, 16. 7. 2026, 11.15
1 ura, 30 minut
Kvalifikacije za konferenčno ligo, 1. krog (povratne tekme)
Slovenska legionarja v boj za napredovanje, Bravo in Koper čakata tekmece
Ta teden se med drugim odvijajo tudi povratne tekme prvega kroga konferenčne lige. V uvodnem krogu ni nastopov slovenskih klubov, saj se bosta Koper in Bravo pridružila tekmovanju v drugem krogu. Adnan Golubović (Ballkani) bo danes na Kosovem iskal priložnost za napredovanje proti Connah's Quay Nomads, potem ko se je prva tekma končala brez zadetkov. Žiga Lipušček pa bo z latvijsko ekipo RFS doma branil prednost z 2:1 s prve tekme proti Glentoranu.
V 2. kvalifikacijskem krogu se bosta v ogenj podala še slovenska kluba. Slovenski podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku ali malteškemu Hamrunu Spartanu, Bravo, ki je zasedel tretje mesto v domači ligi, pa proti gibraltarski Europi ali makedonski Škendiji.
Konferenčna liga, kvalifikacije (1. krog - povratne tekme):
Torek, 14. julij:
Sreda, 15. julij:
Četrtek, 16. julij: