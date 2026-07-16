Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
16. 7. 2026,
11.33

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
Kai Trump Donald Trump zagorelost

Četrtek, 16. 7. 2026, 11.33

1 ura, 4 minute

Norčujejo se iz zagorele Trumpove vnukinje: Oranžna je kot njen dedek

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Kai Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika, je na rdeči preprogi pozornost pritegnila z izrazito zagorelo poltjo, zaradi česar so jo mnogi primerjali z dedkom Donaldom, ki se že pregovorno pojavlja z nenaravno oranžnim odtenkom kože.

19-letna Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je ta teden pritegovala pozornost na podelitvi športnih nagrad ESPY, a razlog za to niso bili njeni športni rezultati, temveč videz.

Trumpova vnukinja, sicer zagreta igralka golfa, je na podelitev nagrad prišla v bleščeči zlati obleki, ki je še poudarila njeno temno zagorelo polt. Ta je imela izrazit oranžen odtenek, ki je bil najverjetneje posledica samoporjavitvenega sredstva, ne izpostavljenosti soncu.

Kai Trump | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Odtenek njene kože je hitro postal osrednja tema na družbenih omrežjih, kjer so jo mnogi uporabniki primerjali z dedkom Donaldom, čigar koža ima pogosto podoben odtenek.

Donald Trump | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kai Trump je hči Donalda Trumpa ml. in Vanesse Trump, v zadnjih letih pa je postala vse bolj opazna članica družine. Z dedkom se pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, ga glasno podpira in hvali ter se ob njem vse pogosteje pojavlja na javnih dogodkih.

Kai Trump
Novice Vnukinja Donalda Trumpa Kai Trump prekinila molk
Kai Trump
Trendi Kai Trump ima svojo modno linijo, pri promociji ji pomaga tudi dedek
Kai Trump
Trendi Vse več oči je uprtih v vnukinjo Donalda Trumpa
Kai Trump Donald Trump zagorelost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.