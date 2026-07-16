Četrtek, 16. 7. 2026, 11.33
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Norčujejo se iz zagorele Trumpove vnukinje: Oranžna je kot njen dedek
Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika, je na rdeči preprogi pozornost pritegnila z izrazito zagorelo poltjo, zaradi česar so jo mnogi primerjali z dedkom Donaldom, ki se že pregovorno pojavlja z nenaravno oranžnim odtenkom kože.
19-letna Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je ta teden pritegovala pozornost na podelitvi športnih nagrad ESPY, a razlog za to niso bili njeni športni rezultati, temveč videz.
Trumpova vnukinja, sicer zagreta igralka golfa, je na podelitev nagrad prišla v bleščeči zlati obleki, ki je še poudarila njeno temno zagorelo polt. Ta je imela izrazit oranžen odtenek, ki je bil najverjetneje posledica samoporjavitvenega sredstva, ne izpostavljenosti soncu.
Odtenek njene kože je hitro postal osrednja tema na družbenih omrežjih, kjer so jo mnogi uporabniki primerjali z dedkom Donaldom, čigar koža ima pogosto podoben odtenek.
Kai Trump je hči Donalda Trumpa ml. in Vanesse Trump, v zadnjih letih pa je postala vse bolj opazna članica družine. Z dedkom se pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, ga glasno podpira in hvali ter se ob njem vse pogosteje pojavlja na javnih dogodkih.