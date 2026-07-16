Norčujejo se iz zagorele Trumpove vnukinje: Oranžna je kot njen dedek

Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika, je na rdeči preprogi pozornost pritegnila z izrazito zagorelo poltjo, zaradi česar so jo mnogi primerjali z dedkom Donaldom, ki se že pregovorno pojavlja z nenaravno oranžnim odtenkom kože.

19-letna Kai Trump, vnukinja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je ta teden pritegovala pozornost na podelitvi športnih nagrad ESPY, a razlog za to niso bili njeni športni rezultati, temveč videz.

Trumpova vnukinja, sicer zagreta igralka golfa, je na podelitev nagrad prišla v bleščeči zlati obleki, ki je še poudarila njeno temno zagorelo polt. Ta je imela izrazit oranžen odtenek, ki je bil najverjetneje posledica samoporjavitvenega sredstva, ne izpostavljenosti soncu.

Foto: Guliverimage

Odtenek njene kože je hitro postal osrednja tema na družbenih omrežjih, kjer so jo mnogi uporabniki primerjali z dedkom Donaldom, čigar koža ima pogosto podoben odtenek.

Foto: Guliverimage

Kai Trump je hči Donalda Trumpa ml. in Vanesse Trump, v zadnjih letih pa je postala vse bolj opazna članica družine. Z dedkom se pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, ga glasno podpira in hvali ter se ob njem vse pogosteje pojavlja na javnih dogodkih.