Kaos v Londonu po zmagi Francije nad Marokom, v Parizu praznovali mirno #video

Po četrtfinalni zmagi Francije nad Marokom z 2:0 na svetovnem prvenstvu je v Londonu izbruhnilo nasilje. Navijači so preplavili ulice, razmere pa so se zaostrile predvsem na območju Edgware Roada na zahodu britanske prestolnice. Čeprav so se številni bali, da bi po tekmi ne glede na razplet lahko zavrelo predvsem v Parizu, se je zgodilo nasprotno.

Francoska prestolnica je noč preživela v znamenju velikega slavja in brez večjih izgredov, medtem ko so morali v Londonu posredovati policisti v opremi za obvladovanje množic.

Po poročanju britanskega tabloida The Sun so policisti v zaščitni opremi preplavili Edgware Road, kjer so se spopadli z večjo množico.

🇲🇦🇬🇧 Morocco fans clashed with police on London’s Edgware Road after France’s World Cup victory.



Follow: @europa pic.twitter.com/T2YRbtRPCF — Europa.com (@europa) July 10, 2026

The World Cup is officially out of control. 🤯⚽



Minutes after France eliminated Morocco (2-0) from the Quarterfinals, absolute chaos erupted on the streets of London. Edgware Road has turned into a standstill as riot police clash with crowds.



Football passion is unmatched, but… pic.twitter.com/alAnYj4hYR — உடனுக்குடன் | Udanukudan (@Udanukudan) July 10, 2026

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo množico ljudi, zbranih na ulici, pri čemer nekateri med njimi v policiste mečejo različne predmete. "Po nemirih na ulici Edgware Road je bil poškodovan en policist, štiri osebe pa je policija aretirala," je za AFP potrdila londonska policija.

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je dodal, da so policisti sprva posredovali zato, ker se je skupina ljudi zbrala na cestišču in blokirala promet. "Razmere so se nato zaostrile, ko so posamezniki začeli metati steklenice in uporabljati ognjemete, kar je privedlo do napotitve okrepitev," je dodal tiskovni predstavnik.

Spletni posnetki prikazujejo policiste v popolni opremi za izgrede, kako se soočajo s protestniki.

Poškodovanega policista naj bi zadela steklenica, zato so ga odpeljali v bolnišnico, so še sporočili organi pregona.

"Skupina se je razšla, promet pa je ponovno stekel okoli 1. ure zjutraj," je dodal tiskovni predstavnik.

Foto: Reuters

Poostreni varnostni ukrepi v Franciji obrodili sadove

Izgredov so se pred tekmo bali predvsem v Parizu, kjer so oblasti zaradi dvoboja med Francijo in Marokom močno okrepile varnostne ukrepe. Po vsej Franciji je bilo razporejenih več kot 20 tisoč policistov, od tega osem tisoč v Parizu. Francoski varnostni dokument je pred tekmo opozarjal, da bi se lahko zgodili podobni izgredi kot po majskem zmagoslavju Paris Saint-Germaina.

A tokrat je Pariz ostal razmeroma miren. Po zmagi Francije, ki sta ji napredovanje v polfinale zagotovila Kylian Mbappé, ki se je poškodoval, a je po tekmi sporočil, da bo z njim vse v redu, in Ousmane Dembélé, so navijači zavzeli ulice francoske prestolnice, slavje pa je po poročanju tujih medijev minilo brez večjih incidentov.

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