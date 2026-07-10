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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 7. 2026,
6.59

Osveženo pred

54 minut

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požar Španija evakuacija žrtve

Petek, 10. 7. 2026, 6.59

54 minut

Velika tragedija v Španiji: v požaru umrlo najmanj 12 ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Požar Španija | Gozdni požar je izbruhnil v četrtek popoldne v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie. | Foto Reuters

Gozdni požar je izbruhnil v četrtek popoldne v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie.

Foto: Reuters

Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so danes zjutraj sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj šest ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonia Sanza, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej.

Še najmanj šest oseb je bilo v požaru ranjenih, od tega sta bili dve odpeljani v bolnišnico. Nekatere od žrtev so našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni, so reševalne službe sporočile na omrežju X.

Gozdni požar je izbruhnil v četrtek popoldne v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie, je sporočila regionalna vlada. Po besedah Sanza so zaradi požara preventivno evakuirali prebivalce več naselij.

Požar je izbruhnil po padcu daljnovoda. | Foto: Reuters Požar je izbruhnil po padcu daljnovoda. Foto: Reuters

Požar izbruhnil po padcu daljnovoda 

Po navedbah očividcev je požar izbruhnil po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo in se nato razširil, toda oblasti vzroka požara še niso potrdile, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Okoli 150 gasilcem naj bi v prihodnjih urah na pomoč priskočila španska vojaška enota za izredne razmere.

Sanz je dejal, da gre za "tragedijo brez primere". "Bolečina je neizmerna. Andaluzija je v žalosti, naša srca pa so z Almerio in vsemi prizadetimi," je dodal.

Španija se bori z vrsto požarov 

Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na omrežju X izrazil "globoko žalost in obup ob groznih posledicah požara".

Španija se v zadnjih mesecih bori z vrsto požarov v naravi. Od začetka leta so ti uničili več kot 50 tisoč hektarjev površin, po navedbah francoske tiskovne agencije AFP kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).

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