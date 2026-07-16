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Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
10.55

Osveženo pred

6 minut

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Četrtek, 16. 7. 2026, 10.55

6 minut

Dirka po Franciji, 12. etapa (Circuit Nevers Magny Cours–Chalon sur Saône, 179,1 kilometra)

Mirnejši dan za Pogačarja, zadnja velika priložnost za sprinterje

Avtor:
Ž. L.

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Jasper Philipsen | Bo Jasper Philipsen osvojil svojo prvo zmago na letošnjem Touru? | Foto Guliverimage

Bo Jasper Philipsen osvojil svojo prvo zmago na letošnjem Touru?

Foto: Guliverimage

Današnja 12. etapa na Dirki po Franciji prinaša novo in hkrati zadnjo očitno priložnost za sprinterje. Trasa med dirkališčem Magny-Cours, nekdanjim prizoriščem formule 1, in mestom Chalon-sur-Saône v Burgundiji je dolga 179,1 kilometra, na njej bodo kolesarji premagali dobrih 1.600 višinskih metrov. Med tremi vzponi četrte kategorije bi zadnji utegnil biti mikaven za napad in pobeg, a bodo imele ekipe pred ciljno črto na voljo še 20 kilometrov, da ujamejo morebitne ubežnike. Kolesarji se bodo na pot podali ob 13.30, organizatorji jih v cilju pričakujejo približno štiri ure kasneje.

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard branil Pogačarja: Takšni nimajo kaj iskati na Touru

Tadej Pogačar je po 11. etapi, s povprečno hitrostjo 50,91 kilometra na uro najhitrejši v zgodovini Toura, poudarjal, da za rumeno majico in izzivalce v skupni razvrstitvi tudi na takšen dan ni popolnega odklopa. Slovenca je na to opozoril bidon, ki je končal pod njegovim kolesom in skoraj povzročil padec. Previdnost je potrebna na vsakem kilometru poti do Elizejskih poljan, vseeno pa danes najboljše kolesarje v skupni razvrstitvi čaka še en dan, ko ne bodo potrošili veliko energije.

Na drugi strani se sprinterske ekipe zavedajo, da 12. etapa prinaša zadnjo lepo priložnost za zmago "čistokrvnih" sprinterjev na letošnjem Touru. Trasa sicer ni popolnoma položna, kar bo skoraj zagotovo pripeljalo do pobegov. Včerajšnji se je končal šest kilometrov pred ciljem, ekipe z najmočnejšimi sprinterji pa bodo tudi danes naredile vse, da izzivalce obdržijo pod nadzorom.

Vmesni sprint in trije vzponi

Karavana se bo na cesto podala na nekdanjem dirkališču formule 1, od tam jih bo 179 kilometrov dolga pot vodila proti vzhodu, pri naselju Decize bodo prečkali reko Loaro, tam pa jih na 46. kilometru čaka tudi vmesni sprint.

Sledita dva vzpona četrte kategorije, trasa bo zavila na Morvan, severni podaljšek Centralnega masiva, od tam pa bo na vrsti še tretji vzpon četrte kategorije na Côte de Montagny-lès-Buxy. Sledi hiter štirikilometrski spust skozi vinograde in ravninski zaključek proti mestu Chalon-sur-Saône, kjer se obeta sklepni sprint.

Profil trase v 12. etapi Dirke po Franciji: Dirka po Franciji, 12. etapa | Foto: V zaključnem delu etape pričakujejo močan veter v hrbet, kar bi lahko koristilo morebitnim ubežnikom in dodatno otežilo delo sprinterskih vlakov. Ti so včeraj po uspešno končanem lovu nekoliko zaspali in v nenavadnem sprintu dovolili presenečenje Norvežana.

Seznam favoritov je bolj ali manj enak včerajšnjemu. Na njem je zagotovo tudi zmagovalec 11. etape Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), med favoriti pa so še zmagovalec pete etape in včeraj drugi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), zmagovalec sedme in osme etape Tim Merlier, zmagovalec četrte etape Mads Pedersen (Lidl-Trek), razglašeni Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), ki še lovi svojo prvo etapno zmago na letošnji Dirki po Franciji, prav tako nanjo še vedno upa Biniam Girmay (NSN Cycling).

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