Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima na Dirki po Franciji po dobrem tednu in pol kar tri minute in 36 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom. A v ekipi Danca Visma | Lease a Bike nikakor še niso vrgli puške v koruzo in še verjamejo v veliki preobrat.

Za zdaj gre Tadeju Pogačarju na Dirki po Franciji vse kot po maslu, njegov najbližji izzivalec in glavni tekmec Jonas Vingegaard si je nabral zaostanek treh minut in 36 sekund, vendar za njegovo ekipo Visma | Lease a Bike to ni znak za preplah. Po drugem udarcu, ki ga je Pogačar zadal Vingegaardu, ima kapetan ekipe nizozemske ekipe novo skrb, saj je njegov ključni pomočnik Matteo Jorgenson zbolel, zato ne dosega svoje običajne ravni. "Držimo ga ločeno od preostale ekipe. Upamo, da bo okreval, da nam bo lahko v zadnjem tednu še v pomoč," je za Telegraaf povedal Marc Reef. Ta bo s 1. septembrom 2026 postal novi vodja tekmovalnega programa ekipe Team Visma | Lease a Bike ter se pridružil športnemu vodstvu ekipe. Nizozemec, ki trenutno v ekipi še opravlja vlogo trenerja za dirke, bo na tem položaju nasledil Grischo Niermanna. Reef v ekipi deluje že več kot štiri leta.

"Borili se bomo vse do Pariza. Pogačar je bil do zdaj boljši, a še vedno gledamo proti vrhu. Jonas na tritedenskih dirkah običajno potrebuje nekaj časa, da doseže najboljšo formo, to smo videli tudi na Dirki po Italiji," je dejal Reef, ki je Danca na Giru pospremil do velike zmage.

Marc Reef Foto: Anže Malovrh/STA

Za Pogačarja je že dobro znano, da skuša čim več časa pridobiti že na začetku dirke, da si za zadnji teden ustvari varnostno prednost. Mnogi kolesarski poznavalci menijo, da je prednost treh minut in 36 sekund dovolj velika in da bi jo lahko še povečal. "Najbolj se veselimo daljših vzponov. Vemo, da ti Jonasu bolj ustrezajo. In še enkrat: relativno gledano je v tretjem tednu običajno najmočnejši," so optimistični v taboru Visme.

Zadnji teden Toura bo izjemno zahteven, med drugim bosta na sporedu kar dva cilja na Alpe d'Huez. Tudi Pogačar je poudaril, da si nikakor ne sme privoščiti sprostitve. "V enem samem dnevu lahko izgubiš več kot tri minute. Zagotovo se še ne štejem za zmagovalca," je dejal slovenski šampion. Največ pozornosti bo namenjal prav Vingegaardu, a tudi drugim. Dancu pa ne bo treba paziti le na Pogačarja, temveč tudi na tekmece za skupno drugo mesto. Remco Evenepoel za njim zaostaja le 30 sekund, Juan Ayuso 46 sekund, Paul Seixas 59 sekund, Florian Lipowitz pa eno minuto in osem sekund. Reef je sklenil: "Pripravljeni smo na vse scenarije, vendar verjamemo, da bo Jonasu uspelo zadržati tekmece za seboj. Ali še vedno verjamemo v zmago na Touru? Seveda. Še vedno gremo na zmago."

Skupni vrstni red (11/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 36:15:02

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 3:36

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:06

4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 4:22

5. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:35

6. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:44

7. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 5:08

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:45

9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious) 6:34

10. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 11:49

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98. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:12:36

106. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 2:18:36

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